Tổng thống Ukraine yêu cầu liên hệ với phía Mỹ

Tổng thống Ukraine Zelenskyy đang tìm hiểu chi tiết về thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn mà Nga đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Năm.

"Chúng tôi đã chỉ thị cho các đại diện của mình liên hệ với nhóm của Tổng thống Mỹ và làm rõ chi tiết đề xuất của Nga về một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn. Chúng tôi sẽ tìm hiểu chính xác những gì đang được thảo luận, liệu đó có phải là vài giờ đảm bảo an ninh cho một cuộc duyệt binh ở Moscow hay điều gì đó hơn thế nữa", Tổng thống Ukraine viết.

Ông Zelenskyy cho biết Ukraine đang đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn hơn.

Trước đó, trong cuộc điện đàm kéo dài hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã nhất trí rằng nên có một lệnh ngừng bắn ngắn hạn ở Ukraine trong những ngày tới.

Đây là cuộc điện đàm thứ 12 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ hai.

Lệnh ngừng bắn sẽ trùng với ngày lễ 9/5 của Nga đánh dấu kết thúc Thế chiến II, ông Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông Putin, cho biết, nhưng ông không nêu rõ thời gian cụ thể. Năm nay, Nga đã cắt giảm đáng kể kế hoạch kỷ niệm Ngày Chiến thắng, một trong những ngày lễ quan trọng nhất dưới thời ông Putin, thường có các cuộc diễu hành ở tất cả các thành phố lớn và nhiều thị trấn. Khác với truyền thống kéo dài hàng thập kỷ, năm nay sẽ không có khí tài quân sự hạng nặng nào diễu hành qua Quảng trường Đỏ.

Ông Ushakov không nói rõ ai đã đề xuất lệnh ngừng bắn, nhưng cho biết ông Putin "đã thông báo với người đồng cấp Mỹ về sự sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng". Ông Trump "tích cực" ủng hộ ý tưởng này, ông Ushakov nói.

Moscow và Kiev đã có một lệnh ngừng bắn vào đầu tháng này, trùng với Lễ Phục sinh, nhưng các bên đều cáo buộc bên còn lại vi phạm lệnh ngừng bắn.

Ông Ushakov cũng cho biết ông Trump "tin rằng một thỏa thuận để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine sắp đạt được".

Ông Ushakov cho biết phần lớn cuộc điện đàm kéo dài một tiếng rưỡi tập trung vào cuộc chiến ở Trung Đông. Ông Putin nói ông ủng hộ quyết định của ông Trump về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran và "lưu ý đến những hậu quả không thể tránh khỏi và cực kỳ tai hại - không chỉ đối với Iran và các nước láng giềng mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế" nếu Mỹ và Israel nối lại hành động quân sự.

Nga - Ukraine liên tiếp tấn công nhau

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga đêm qua đã khiến một người thiệt mạng ở thành phố Dnipro thuộc miền trung Ukraine và hàng chục người khác bị thương ở thành phố cảng Odesa phía nam, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục tấn công các cơ sở công nghiệp bên trong lãnh thổ Nga ngày thứ hai liên tiếp.

Tại Dnipro, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến một người thiệt mạng và 5 người bị thương, người đứng đầu khu vực Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Ông nói rằng một cửa hàng, một tòa nhà dân cư và các phương tiện đã bị hư hại.

Tại Odessa, người đứng đầu khu vực Oleh Kiper cho biết lực lượng Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng máy bay không người lái vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự ở Odessa trong đêm, làm bị thương 20 người.

Ông nói thêm rằng hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ nhiều mục tiêu đang bay tới nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hư hại các tòa nhà dân cư, một khách sạn, một trường mẫu giáo và một tòa nhà hành chính và gây ra hỏa hoạn ở một số địa điểm, hiện đã được dập tắt.

Vùng Perm của Nga, cách Ukraine hơn 1.500 km, đã báo cáo một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày thứ hai liên tiếp. Thống đốc Dmitry Makhonin cho biết một cơ sở công nghiệp đã bị tấn công, và không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.

Trong một tuyên bố trực tuyến, Thống đốc vùng Krasnodar, Veniamin Kondtratyev, cho biết đám cháy do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Tuapse đã được dập tắt sau gần 2 ngày hoành hành, khiến các sản phẩm dầu mỏ tràn ra đường phố thành phố.