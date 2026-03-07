Tổng thống Nga - Iran điện đàm giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm hôm 6/3, trong đó hai bên “nhất trí tiếp tục liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau”, Điện Kremlin cho biết.
Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars đưa tin, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Iran, và “nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Trung Đông, quay trở lại con đường giải quyết xung đột bằng chính trị và ngoại giao càng sớm càng tốt”.
Theo Fars , ông Putin cũng nói với ông Pezeshkian, rằng Nga đang “liên lạc thường xuyên” với lãnh đạo các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.
Tờ Washington Post ngày 6/3 đăng tải một bài báo về tin đồn cho rằng Nga đã cung cấp thông tin tình báo cho Iran để giúp Tehran điều chỉnh các cuộc tấn công.
Khi được hỏi về thông tin này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối bình luận, gọi đó là câu hỏi ngớ ngẩn.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, quân đội Mỹ đang “theo dõi mọi thứ” và tính toán kế hoạch tác chiến.
“Người dân Mỹ có thể yên tâm rằng tổng tư lệnh của họ biết rõ ai đang nói chuyện với ai”, ông Hegseth nói. “Và bất cứ điều gì không có lợi, dù là công khai hay bí mật, đều đang bị đáp trả một cách mạnh mẽ".
Ông Hegseth cũng hạ thấp khả năng sự hỗ trợ của Nga có thể gây nguy hiểm cho Mỹ.