Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu NATO tránh xa eo biển Hormuz

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Getty)

Trong một phát ngôn gay gắt khác, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục cáo buộc NATO “vô dụng khi cần thiết” và gọi tổ chức này là “hổ giấy”.

Chỉ trích này được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết dẫn đầu một “sứ mệnh đa quốc gia” nhằm bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran đã đồng ý mở lại eo biển trong thời gian ngừng bắn với Mỹ.

“Đây sẽ hoàn toàn là một sứ mệnh hòa bình và mang tính phòng thủ, nhằm trấn an hoạt động vận tải thương mại và hỗ trợ rà phá thủy lôi”, Thủ tướng Anh phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới ở Paris ngày 17/4.

“Chúng tôi mời tất cả các quốc gia có lợi ích trong việc duy trì dòng chảy thương mại toàn cầu tự do tham gia. Một số nước đã bày tỏ sẵn sàng đóng góp. Chúng tôi sẽ thúc đẩy kế hoạch này tại hội nghị lập kế hoạch quân sự ở London vào tuần tới, nơi sẽ công bố thêm chi tiết về thành phần sứ mệnh, và đã có hơn một chục quốc gia đề nghị đóng góp nguồn lực”, ông Starmer cho biết thêm.

Tuy nhiên, ngay sau thông báo này, Tổng thống Mỹ đã phản ứng trên nền mạng xã hội Truth Social: “Giờ đây khi tình hình eo biển Hormuz đã kết thúc, tôi nhận được cuộc gọi từ NATO hỏi liệu chúng tôi có cần giúp đỡ không. TÔI NÓI HỌ HÃY TRÁNH XA, trừ khi họ chỉ muốn chất đầy dầu lên tàu của mình. Họ đã vô dụng khi cần thiết, một con hổ giấy", ông Trump viết.

Trong khi cuộc họp diễn ra tại thủ đô của Pháp, Iran cho biết đã mở lại eo biển cho tàu thuyền qua lại, động thái được Tổng thống Mỹ Trump hoan nghênh.

Trong bài đăng khác trên Truth Social, ông Trump viết: “Iran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng eo biển Hormuz nữa. Nó sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới!”

Tehran kiểm soát chặt chẽ tuyến vận tải quan trọng này từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch ném bom Iran ngày 28/2, khiến giá năng lượng và nhiên liệu trên toàn thế giới tăng mạnh.

Ông Trump cho biết tuyến đường thủy này đã “hoàn toàn mở và sẵn sàng cho lưu thông đầy đủ”, đồng thời Iran - với sự hỗ trợ của Mỹ, “đã hoặc đang gỡ bỏ toàn bộ thủy lôi trên biển”.

Tuy vậy, ông nhấn mạnh lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn sẽ “được duy trì đầy đủ hiệu lực” cho đến khi “thỏa thuận với Iran hoàn tất 100%”.

Giá dầu đã giảm mạnh và thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm sau thông báo này.

Tổng thống Macron nhận định: “Những diễn biến gần đây là đáng khích lệ, dù chúng ta vẫn cần thận trọng”.

Cuộc chiến tại Trung Đông đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khi ông Trump nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì không ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran.