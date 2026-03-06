Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu lực lượng Iran đầu hàng

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, quân đội và cảnh sát hãy hạ vũ khí. Như vậy các bạn sẽ an toàn với quyền miễn trừ hoàn toàn, hoặc các bạn sẽ phải đối mặt với cái chết chắc chắn, và tôi không muốn thấy điều đó”, Tổng thống Trump phát biểu tại sự kiện thể thao ở Nhà Trắng ngày 5/3.

Ông cũng kêu gọi Iran giảm vai trò trên trường quốc tế.

“Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà ngoại giao Iran trên khắp thế giới xin tị nạn và giúp chúng tôi định hình một nước Iran mới và tốt đẹp hơn với tiềm năng lớn”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Trump mô tả chiến dịch quân sự Mỹ - Israel tại Iran là một chuỗi thành công, đồng thời tuyên bố chiến thắng ở Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt cóc đưa đến New York, nơi ông đang đối mặt với cáo buộc liên quan đến ma túy. Ngày 5/3, Washington cho biết đã đạt thỏa thuận với Caracas để tái lập quan hệ ngoại giao và lãnh sự song phương.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ bác bỏ nghị quyết ngăn tổng thống phát động thêm các cuộc tấn công vào Iran.

Trước đó, Tổng thống Trump nói ông muốn đích thân tham gia lựa chọn lãnh tụ tối cao mới của Iran, sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei bị sát hại. Ông cho rằng con trai của ông Khamenei là một lựa chọn “không thể chấp nhận”.

“Chúng tôi muốn một người có thể mang lại sự hòa hợp và hòa bình cho Iran”, ông nói với Axios , đồng thời nhận xét ông Mojtaba Khamenei - con trai ông Khamenei, là “không đủ tầm”.

“Tôi phải tham gia vào việc bổ nhiệm, giống như với bà Delcy”, ông Trump nói, nhắc đến Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez.

Ông Trump cho rằng nếu Iran không có một nhà lãnh đạo chấp nhận được, Mỹ có thể quay lại chiến tranh trong vòng 5 năm.

Lựa chọn lãnh tụ tối cao kế nhiệm là công việc của Hội đồng Chuyên gia Iran, nơi phần lớn thành viên phản đối Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran đã chuẩn bị cho mọi khả năng bị xâm lược trên bộ và điều đó sẽ là “thảm họa lớn” với kẻ thù.

“Chúng tôi đang chờ họ”, ông Araghchi nói với NBC , khẳng định Iran tự tin có thể đối đầu với Mỹ nếu điều đó xảy ra.

Đáp lại việc ông Trump muốn chọn lãnh tụ tối cao mới của Iran, ông Araghchi nói: “Đó hoàn toàn là việc của người dân Iran, và không ai có thể can thiệp”.

Ông cũng nhấn mạnh Iran không yêu cầu ngừng bắn với Mỹ và Israel và không thấy lý do phải đàm phán với Washington.