Tổng thống Mỹ Trump phát tín hiệu về vòng đàm phán thứ hai với Iran

Quỳnh Như |

Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này, chỉ một tuần sau khi các cuộc thương lượng tại Islamabad không đạt được thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột.

Phát biểu trước báo giới bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng các bên có thể đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn mà không cần gia hạn thỏa thuận tạm thời kéo dài hai tuần, dự kiến hết hạn vào ngày 21/4.

"Iran muốn đạt được thỏa thuận, và chúng tôi đang đàm phán rất tốt với họ", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng để ngỏ khả năng tham dự lễ ký kết nếu thỏa thuận được hoàn tất tại Islamabad. "Nếu thỏa thuận được ký kết ở Islamabad, tôi có thể sẽ đến. Họ muốn tôi có mặt", ông cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump nhấn mạnh những biện pháp gây sức ép, bao gồm việc phong tỏa các tàu có liên hệ với Iran tại eo biển Hormuz, đã phát huy hiệu quả trong việc đưa Tehran trở lại bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định “lằn ranh đỏ” của Washington là không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông đồng thời tuyên bố Tehran đã đồng ý với yêu cầu này và sẽ từ bỏ kho uranium làm giàu cao, dù giới chức lãnh đạo Iran chưa xác nhận.

"Hiện tại chúng ta có mối quan hệ rất tốt với Iran… và tôi nghĩ đó là kết quả của khoảng bốn tuần không kích cùng với một chiến dịch phong tỏa rất mạnh", ông Trump nói thêm.

Trước đó, Mỹ cảnh báo sẽ nối lại các cuộc không kích và duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran nếu Tehran từ chối một thỏa thuận giải quyết xung đột.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cảnh báo: "Nếu Iran đưa ra quyết định sai lầm, họ sẽ phải đối mặt với phong tỏa và các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng, nguồn điện và năng lượng".

Hai nguồn tin từ Iran cho biết đã có dấu hiệu cho thấy một thỏa hiệp đang hình thành liên quan đến kho dự trữ uranium được làm giàu cao, với việc Tehran xem xét vận chuyển một phần, nhưng không phải toàn bộ số uranium này ra khỏi lãnh thổ, điều mà trước đây nước này từng bác bỏ.

Các nguồn tin cũng cho hay, Washington đề xuất đình chỉ chương trình làm giàu uranium của Iran trong 20 năm, trong khi Tehran chỉ chấp nhận tạm dừng trong 5 năm - đề xuất mà phía Mỹ đã bác bỏ.

