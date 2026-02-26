Tổng thống Mỹ Trump muốn xung đột Nga - Ukraine kết thúc trong một tháng

Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cuộc điện đàm kéo dài 30 phút là lần liên lạc đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky kể từ cuộc gặp tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi cuối tháng 1. Các nguồn tin mô tả cuộc trao đổi diễn ra trong không khí thân thiện và tích cực.

Theo một quan chức Ukraine, Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời nhận định chỉ có Tổng thống Trump mới có thể thuyết phục Tổng thống Putin chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Theo nguồn tin, ông Zelensky bày tỏ hy vọng chiến sự có thể kết thúc trong năm nay. Đáp lại, ông Trump cho rằng cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu và nhấn mạnh mong muốn đạt được thỏa thuận trong vòng một tháng.

Một nguồn thạo tin khác cho biết đặc phái viên của Điện Kremlin, ông Kirill Dmitriev, có thể sẽ tới Geneva vào thứ Năm (26/2) để tiến hành các cuộc đàm phán riêng với đại diện phía Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga.

Trên mạng xã hội X (Twitter), Tổng thống Zelensky xác nhận cuộc điện đàm và cho biết các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner cũng tham gia. Ông nhấn mạnh các nhóm làm việc của hai bên đang tích cực phối hợp nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.

"Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các đặc phái viên của Tổng thống Trump - ông Steve Witkoff và Jared Kushner, cũng tham gia cuộc gọi. Các nhóm trợ lý của chúng tôi đang làm việc rất tích cực và tôi cảm ơn họ vì tất cả công việc và sự tham gia tích cực vào các cuộc đàm phán và nỗ lực chấm dứt xung đột", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, đại diện hai nước sẽ gặp nhau tại Geneva vào ngày 26/2 để thảo luận các vấn đề liên quan, đồng thời chuẩn bị cho cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3. Theo ông, mục tiêu của tiến trình này là nâng đàm phán lên cấp lãnh đạo.

"Chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề mà đại diện của chúng tôi sẽ đề cập tại Geneva trong cuộc họp song phương, cũng như công tác chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của toàn bộ các nhóm đàm phán theo thể thức ba bên vào đầu tháng Ba. Chúng tôi kỳ vọng cuộc họp này sẽ tạo cơ hội để đưa các cuộc đàm phán lên cấp lãnh đạo. Tổng thống Trump ủng hộ các bước đi này. Đây là cách duy nhất để giải quyết tất cả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm và cuối cùng chấm dứt xung đột", Tổng thống Zelensky nói thêm.

Kể từ đầu năm 2026, ba vòng đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Mỹ và Nga đã được tổ chức. Theo nhiều tuyên bố, các bên đạt được một số tiến triển về khía cạnh quân sự, bao gồm những nguyên tắc vận hành phái bộ giám sát trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Hôm nay, 26/2, một cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, dự kiến diễn ra tại Geneva. Cuộc gặp này sẽ diễn ra mà không có sự tham gia của Nga.