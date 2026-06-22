Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng về tương lai của Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán nhà lãnh đạo Anh có thể công bố lộ trình rời nhiệm sở sớm nhất vào ngày 22/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Hội nghị thượng đỉnh G7. (Ảnh: AP)

“Keir Starmer sẽ từ chức Thủ tướng Vương quốc Anh”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/6. Tuy nhiên, chưa rõ nhà lãnh đạo Mỹ có nắm được thông tin chắc chắn nào hay chỉ đơn thuần tham gia vào làn sóng bình luận đang lan rộng.

Theo truyền thông Anh, ông Trump chưa trao đổi với ông Starmer kể từ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp đầu tuần trước.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump chỉ trích ông Starmer, cho rằng những chính sách kém hiệu quả sẽ dẫn đến sự sụp đổ về mặt chính trị đối với vị thủ tướng của Công đảng Anh.

“Ông ấy đã thất bại nặng nề ở hai vấn đề cực kỳ quan trọng - NHẬP CƯ VÀ NĂNG LƯỢNG”, Tổng thống Trump viết, đồng thời kêu gọi mở cửa khai thác dầu ở Biển Bắc.

Trong thời gian qua, ông Trump nhiều lần thúc giục Chính phủ Anh huỷ bỏ quyết định dừng cấp phép thăm dò dầu khí mới tại Biển Bắc, đồng thời liên tục chỉ trích các trang trại điện gió của nước này.

Dù từng được đánh giá là người có thể giữ quan hệ tốt với ông Trump, ông Starmer gần đây liên tục trở thành mục tiêu bị Washington chỉ trích vì cuộc chiến tại Iran.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh dẫn lại phát biểu gần nhất của ông Starmer ngày 19/6: “Vẫn còn nhiều việc phải làm và đó là điều tôi đang tập trung, là điều tôi được bầu để thực hiện, tức là phụng sự đất nước mình”.

Ngày 21/6, Bộ trưởng Kinh doanh Anh Peter Kyle nói với BBC rằng ông Starmer đang cân nhắc các “thực tế chính trị”, đồng thời nhấn mạnh Thủ tướng sẽ làm “điều có lợi nhất cho đất nước”.

Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin ông Starmer có thể tuyên bố từ chức vào ngày 22/6, vào thời điểm sự ủng hộ trong nội bộ Công đảng đang chuyển dần sang ông Andy Burnham - Thị trưởng Manchester vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội gần đây.