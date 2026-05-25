HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi một số quốc gia bình thường hóa quan hệ với Israel

Minh Hạnh
|

Trong cuộc điện đàm với lãnh đạo của một số quốc gia Trung Đông và Pakistan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi những nước này tham gia Hiệp định Abraham để bình thường hóa quan hệ với Israel, nếu Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi các quốc gia bình thường hóa quan hệ với Israel Năm 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Axios , trong cuộc điện đàm ngày 23/5 với các lãnh đạo Bahrain, Ai Cập, Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Pakistan, Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump bày tỏ hy vọng rằng sau khi xung đột Iran kết thúc, các quốc gia không tham gia Hiệp định Abraham hoặc không có hiệp ước hòa bình với Israel sẽ bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv.

Các đại diện Qatar, Pakistan và Ả-rập Xê-út - những quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel - đã tỏ ra ngạc nhiên trước yêu cầu của Tổng thống Trump.

"Một sự im lặng bao trùm, ông Trump đã nói đùa và hỏi liệu họ có còn ở đó không", một quan chức Mỹ nói với Axios .

Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý, rằng đặc phái viên của tổng thống Steve Witkoff và con rể tổng thống - Jared Kushner - sẽ giải quyết vấn đề bình thường hóa quan hệ giữa các quốc gia này và Israel trong những tuần tới.

Trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social , tổng thống Mỹ đã gợi ý rằng Iran có thể muốn tham gia Hiệp định Abraham trong tương lai.

Hiệp định Abraham đạt được giữa Israel và một số quốc gia Ả-rập với sự trung gian của Mỹ trong giai đoạn 2020-2021.

Năm 2020, Bahrain, Ma-rốc và UAE đã bình thường hóa quan hệ với Israel. Năm 2021, Sudan tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Trước thỏa thuận này, trong số các quốc gia Ả-rập, Israel chỉ có quan hệ ngoại giao với Ai Cập và Jordan.

Cuba 'nhận quà' từ Trung Quốc
Tags

Mỹ

Israel

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Trung Đông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại