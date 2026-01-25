Tổng thống Mỹ Trump hé lộ thêm thông tin cuộc đột kích ở Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Thiết bị gây nhiễu loạn. Tôi không được phép nói về nó”, ông Trump nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post .

Ông nói rằng vũ khí này khiến thiết bị của đối phương “không hoạt động”.

“Họ không bao giờ phóng được tên lửa. Họ có tên lửa, nhưng họ không bao giờ phóng được một quả nào. Chúng tôi tiến vào, họ nhấn nút và không có gì hoạt động”.

Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu cung cấp thêm thông tin về loại vũ khí này.

Trong buổi họp báo ngay sau cuộc đột kích, Tổng thống Trump cũng ám chỉ đến việc sử dụng kỹ thuật này.

“Trời tối, đèn ở Caracas hầu như bị tắt do một số kỹ thuật nhất định mà chúng tôi có. Trời tối và rất nguy hiểm”, ông Trump nói.

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro và phu nhân Celia trong một cuộc đột kích vào sáng sớm 3/1 và đưa đến Mỹ để đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Đây là một sự leo thang bất thường trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của chính quyền Tổng thống Trump chống lại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Maduro tuyên bố không có tội đối với các cáo buộc của Mỹ.