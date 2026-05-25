HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích những người 'chê' thỏa thuận hoà bình với Iran

Minh Hạnh
|

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ những người phản đối thỏa thuận hòa bình chưa hoàn tất với Iran, nói rằng các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra một cách “có trật tự và mang tính xây dựng” nhưng ông cũng yêu cầu các quan chức của mình “không nên vội vàng” đạt được thỏa thuận.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Axios hôm 24/5 đưa tin, thỏa thuận sắp đạt được sẽ có hình thức như một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày, có thể được gia hạn bằng sự đồng thuận của cả hai bên. Theo dự thảo, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại mà không thu phí, Iran sẽ dọn sạch số thuỷ lôi mà nước này đã thả ở eo biển, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran và miễn trừ lệnh trừng phạt để cho phép Tehran bán dầu.

Dự thảo cũng được cho là bao gồm cam kết của Iran về việc không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Iran sẵn sàng đàm phán về việc đình chỉ làm giàu uranium và loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao, mặc dù phương pháp cụ thể vẫn chưa được xác định, theo các quan chức Mỹ giấu tên được tờ New York Times CBS News trích dẫn. Fox News đưa tin thỏa thuận đã “đạt 95%” tính đến ngày 24/5, nhưng các nhà đàm phán vẫn đang tranh luận về “từ ngữ” cụ thể.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên rằng một thỏa thuận sẽ chưa thể được ký kết vào ngày 24/5, vì phía Iran “không hành động đủ nhanh”. Nhưng ông cho biết, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei đã tán thành khuôn mẫu chung của thỏa thuận.

Khi các chi tiết về thỏa thuận khả thi được hé lộ vào cuối tuần, các nhà phê bình - bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và các nghị sĩ đảng Dân chủ - đã lên tiếng cho rằng thỏa thuận này không có gì khác biệt so với thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 của cựu Tổng thống Barack Obama đàm phán.

Chris Van Hollen, một thành viên đảng Dân chủ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết những nội dung được báo cáo của thỏa thuận sẽ chẳng khác gì "tình trạng trước chiến tranh" với Iran. "Tôi nghĩ đây là một sai lầm”, Van Hollen nói trên chương trình Fox News Sunday .

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 24/5, Tổng thống Trump khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào đạt được dưới thời chính quyền của ông sẽ không giống với thỏa thuận hạt nhân năm 2015 thời cựu Tổng thống Barack Obama, thỏa thuận mà ông đã đơn phương hủy bỏ trong nhiệm kỳ đầu tiên và mô tả là “một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất từng được thực hiện”.

“Thỏa thuận của chúng tôi hoàn toàn trái ngược. Nhưng nó chưa hoàn tất, chưa có ai khác được xem nội dung thỏa thuận”, ông Trump viết trên Truth Social. “Vì vậy, đừng nghe những kẻ thua cuộc, những người chỉ trích về điều mà họ không biết gì cả”.

Tổng thống Mỹ khẳng định, “thời gian đang đứng về phía chúng ta” và cảnh báo rằng lệnh cấm vận của Mỹ sẽ vẫn “có hiệu lực đầy đủ” cho đến khi đạt được thỏa thuận. “Cả hai bên phải dành thời gian và làm cho đúng. Không được phép có sai sót!”, ông nói thêm.

Các quan chức Iran chưa bình luận công khai về các điều khoản được báo cáo, nhưng trước đó nói rằng trọng tâm của các cuộc đàm phán vẫn là chấm dứt chiến tranh, và các chi tiết hạt nhân không được thảo luận ở giai đoạn này. Hãng thông tấn Fars cũng đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng eo biển Hormuz sẽ đơn giản được “mở cửa”, cho rằng tuyến đường thủy này sẽ vẫn nằm dưới sự quản lý của Iran.

Bản ghi nhớ đề xuất cũng được cho là nêu rõ rằng cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah ở Li-băng sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đã bày tỏ lo ngại về điều khoản này trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 23/5.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại