Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo 'đóng cửa không phận' Venezuela

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Bảy (29/11), Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Gửi tất cả hãng hàng không, phi công, kẻ buôn ma túy và kẻ buôn người: Hãy xem không phận phía trên và xung quanh Venezuela là bị đóng cửa hoàn toàn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố được Tổng thống Trump đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét các đường dây vận chuyển ma túy được cho là có liên hệ với Venezuela tại vùng biển Caribe.

Trong nhiều tháng qua, quân đội Mỹ đã triển khai một nhóm tác chiến do tàu sân bay Gerald R. Ford dẫn đầu, một tàu ngầm hạt nhân và hơn 16.000 binh sĩ đến khu vực Caribe. Chiến dịch đã đánh chìm ít nhất 20 tàu cao tốc bị nghi vận chuyển ma túy kể từ tháng 9 đến nay, khiến hơn 80 đối tượng bị thiệt mạng.

Trước đó, ngày 27/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ sớm triển khai biện pháp ngăn chặn các nghi phạm buôn ma túy từ Venezuela ngay trên đất liền.

Tuần trước, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã phát cảnh báo các hãng hàng không lớn về "tình huống có khả năng nguy hiểm khi bay qua Venezuela do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh" quốc gia Nam Mỹ này.