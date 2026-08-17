Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ yêu cầu giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Ông cũng nhắc đến chuyện Seoul từ chối tham gia các hành động chống lại Iran.

Hình ảnh tập trận chung của binh lính Mỹ và Hàn Quốc tháng 3/2026. (Ảnh: Reuters)

Chỉ vài giờ trước khi cuộc tập trận dự kiến bắt đầu, ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, rằng dù đã quá muộn để hủy hoàn toàn cuộc tập trận, nhưng ông “không hài lòng” khi Mỹ đã đồng ý tham gia.

Cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn Tự do Ulchi dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 27/8, với khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia. Theo các quan chức, cuộc tập trận dự kiến bao gồm bài tập đối phó máy bay không người lái (drone), gây nhiễu tín hiệu GPS và chống tấn công mạng, nhằm thích ứng với năng lực ngày càng phát triển của Triều Tiên.

Trong bài đăng, Tổng thống Mỹ cũng nói đến “mối quan hệ rất tốt” giữa ông với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

“Những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém… mà còn phát đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với quốc gia mà chừng nào Donald J. Trump còn là tổng thống, quốc gia đó vẫn không đe dọa và tôn trọng chúng ta”, ông Trump viết.

Ông Trump cũng đề cập đến lập trường của Hàn Quốc đối với cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

“Dù có phần không liên quan, gần đây tôi đã hỏi Tổng thống Hàn Quốc liệu họ có muốn tham gia cùng chúng tôi trong việc phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, và họ trả lời: ‘Không, cảm ơn!’”, Tổng thống Trump viết.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị cung cấp thêm thông tin về chỉ thị của Tổng thống Trump liên quan đến việc giảm quy mô tập trận. Lầu Năm Góc cũng bình luận.

Bình Nhưỡng thường xuyên lên án các cuộc tập trận Mỹ - Hàn, coi đây là hoạt động chuẩn bị cho xâm lược.

Tuần trước, quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông hướng về phía Biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải), chỉ 6 ngày sau khi nước này thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn tương tự vào ngày 6/8.

Các quan chức quân sự Mỹ nói rằng binh sĩ Triều Tiên đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sau khi chiến đấu cùng lực lượng Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó có việc sử dụng ngày càng nhiều hệ thống không người lái, tác chiến điện tử và các hoạt động mạng.