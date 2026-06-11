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Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ thay đổi thái độ với Iran

Minh Hạnh
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Sau nhiều tuần khẳng định một thoả thuận với Iran sắp đạt được, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thay đổi thái độ và cảnh báo về khả năng tấn công các địa điểm quan trọng ở Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Chưa đầy hai ngày trước, Tổng thống Mỹ Trump vẫn tuyên bố trước các phóng viên rằng một thỏa thuận có thể chỉ còn cách “hai hoặc ba ngày nữa”. Ông tỏ ra miễn cưỡng hơn bao giờ hết trong việc nối lại cuộc xung đột với Iran, một phần vì điều đó có nghĩa là eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa “trong nhiều tháng”.

“Nếu chúng ta ném bom, các bạn biết đấy, rất nhiều người sẽ thiệt mạng. Ai muốn làm điều đó? Tôi thì không”, Tổng thống Mỹ Trump nói vào sáng sớm 9/6.

Nhưng chỉ ngày hôm sau, Tổng thống Trump đã ra lệnh có hành động mới chống lại Iran sau khi cáo buộc Iran bắn hạ một trực thăng quân sự của Mỹ, mặc dù ban đầu ông dường như đã hạ thấp tầm quan trọng của vụ việc.

Cùng ngày, ông tiếp tục cảnh báo về việc buộc Iran phải “trả giá” vì trì hoãn thỏa thuận. Không rõ đây chỉ là lời nói suông nhằm thúc đẩy Iran đạt được thỏa thuận, hay ông đang nghiêm túc cân nhắc hành động mới.

Sau nhiều tuần lạc quan về tình hình đàm phán, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng leo thang, những phát biểu mới của ông Trump đã tạo nên một lập trường công khai hoàn toàn khác.

Phát biểu từ Phòng Bầu dục ngày 10/6, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công vào Iran sau khi cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh không đạt được tiến triển đáng kể.

“Chúng ta sẽ tấn công họ, tấn công họ rất mạnh”, ông Trump nói. “Dựa trên vụ bắn rơi trực thăng, tôi cho rằng chúng ta có quyền làm điều đó. Tôi đã làm việc với Iran trong nhiều tháng nay. Họ nên ký thỏa thuận. Đó là một thỏa thuận tốt”.

‘Tôi thích lạm phát’

Cũng trong ngày 10/6, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ mối lo ngại về lạm phát do cuộc chiến ở Iran gây ra, khẳng định rằng “các con số rất tuyệt vời”.

“Tôi thích điều đó”, ông nói. “Tôi thích lạm phát”.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra ngay sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ báo cáo rằng lạm phát hằng năm đã lên tới 4,2% trong tháng 5, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng mạnh kể từ khi Mỹ tấn công Iran.

Tổng thống đã nhiều lần bác bỏ những lo ngại về giá cả tăng cao và tác động của chúng đến tâm lý cử tri, tuyên bố rằng chi phí sẽ giảm nhanh chóng sau khi chiến tranh kết thúc.

Mới đây, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm của mình, rằng lạm phát sẽ giảm ngay lập tức khi chiến tranh với Iran kết thúc và dầu mỏ bắt đầu lưu thông tự do qua eo biển Hormuz.

“Giá cả sẽ giảm xuống”, ông nói. “Nó sẽ giảm mạnh”.

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