NBC News cho hay Tổng thống Donald Trump hôm 1-11 (giờ địa phương) đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng "chuẩn bị cho hành động có thể xảy ra" tại Nigeria.

"Nếu chính phủ Nigeria tiếp tục cho phép việc sát hại người Cơ Đốc giáo, Mỹ sẽ ngay lập tức chấm dứt toàn bộ viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria" – lãnh đạo Nhà Trắng viết trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh Mỹ hoàn toàn có thể tiến vào Nigeria "để tiêu diệt tận gốc những phần tử khủng bố Hồi giáo đang gây ra những tội ác khủng khiếp này".

Tổng thống Mỹ tiếp tục: "Cảnh báo: Chính phủ Nigeria tốt nhất là hãy hành động nhanh!".

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ "chuẩn bị cho hành động ở Nigeria".

ABC News cho hay phát biểu trên chuyên cơ Air Force One hôm 2-11 khi trở về Washington D.C. sau kỳ nghỉ cuối tuần ở Florida, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định "có thể" điều quân hoặc không kích Nigeria.

"Họ đang giết hại rất nhiều người theo đạo Cơ đốc và chúng tôi sẽ không để điều đó tiếp diễn" – chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump trước đó xếp Nigeria vào danh sách "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại" - một danh sách bao gồm các quốc gia bị Mỹ cho là "vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo".

Sau tuyên bố cứng rắn của lãnh đạo Nhà Trắng, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu khẳng định "việc mô tả Nigeria là quốc gia thiếu khoan dung tôn giáo không phản ánh đúng thực tế".

Chính phủ Nigeria cũng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Trump về các cuộc sát hại nhằm vào người Cơ đốc cũng như tuyên bố Nigeria là "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại".

Bộ Ngoại giao Nigeria cũng ra thông cáo nêu rõ: "Giống như nước Mỹ, Nigeria không có lựa chọn nào khác ngoài việc tôn vinh sự đa dạng - điều tạo nên sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Nigeria là một quốc gia tôn kính Thượng đế, nơi chúng tôi tôn trọng đức tin, lòng khoan dung, sự đa dạng và hòa nhập, phù hợp với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump từng xếp Nigeria vào danh sách "quốc gia cần đặc biệt quan tâm".

Tuy nhiên, đến năm 2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã rút Nigeria khỏi danh sách sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken đánh giá rằng quốc gia châu Phi này "không còn phù hợp với các tiêu chí" để bị xem là quốc gia vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo.

Nigeria có dân số khoảng 230 triệu người, bao gồm một nửa theo Hồi giáo và một nửa theo Cơ đốc giáo.

Bạo lực tại nước này ngày càng leo thang với các vụ tấn công diễn ra gần như hằng ngày do các nhóm vũ trang và băng cướp ở miền Bắc gây ra.