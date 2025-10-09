Tổng thống Mỹ thông báo Israel và Hamas ký kết thỏa thuận đầu tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tôi rất tự hào thông báo rằng, Israel và Hamas đều đã ký kết giai đoạn đầu tiên trong Kế hoạch Hòa bình của chúng tôi", ông Trump viết trên Truth Social .

"Điều này có nghĩa là tất cả các con tin sẽ sớm được thả, và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã thỏa thuận như những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình mạnh mẽ, bền vững và vĩnh cửu", ông cho biết thêm.

Đại diện phong trào Hamas xác nhận, nhóm này đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza sau các cuộc đàm phán về đề xuất của ông Trump. Phong trào Hamas kêu gọi ông Trump và các quốc gia khác đảm bảo Israel thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn.

Thông báo này được đưa ra hôm 8/10, một ngày sau sự kiện đánh dấu hai năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel (7/10/2023), dẫn đến chiến dịch quân sự tàn khốc của Israel vào Dải Gaza sau đó.

Theo các quan chức Israel, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas, và 251 người đã bị các chiến binh Hamas bắt làm con tin, đưa về Dải Gaza. 20 trong số 48 con tin vẫn bị giam giữ được cho là vẫn còn sống.

Trong khi đó, chính quyền Dải Gaza cho biết hơn 67.000 người đã thiệt mạng và phần lớn khu vực này đã bị san phẳng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch đáp trả quân sự.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố ông có thể sẽ đến Ai Cập vào cuối tuần này, nơi các phái viên của ông đang đàm phán để cố gắng hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.