Tổng thống Mỹ tăng thuế hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 ban hành sắc lệnh áp thuế bổ sung 25% lên Ấn Độ vì mua dầu Nga. Sắc lệnh sẽ nâng tổng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ lên 50% - một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp đặt.

Theo sắc lệnh, mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, tức là vào ngày 27/8.

Phản hồi từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 6/8 cho biết, New Delhi đã nêu rõ lập trường của mình về hàng nhập khẩu từ Nga, tái khẳng định mức thuế của Mỹ là "không công bằng và vô lý".

“Thật lấy làm tiếc khi Mỹ lại chọn áp thuế bổ sung đối với Ấn Độ vì những hành động mà một số quốc gia khác cũng đang thực hiện vì lợi ích quốc gia của họ", tuyên bố viết. "Ấn Độ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình”.

Hôm 5/8, Nhà Trắng ra tuyên bố "các hành động của Nga tại Ukraine đang gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ, đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ hơn”.

Nhà Trắng cho biết, việc Ấn Độ nhập khẩu dầu mỏ từ Nga đã làm suy yếu những nỗ lực của Mỹ trong việc gây áp lực lên Mátxcơva. Mỹ sẽ đưa ra quyết định về những quốc gia khác nhập khẩu dầu từ Nga và sẽ "khuyến nghị các hành động tiếp theo".

Theo BBC , quyết định tăng thuế quan mới nhất cho thấy ông Trump sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, ngay cả đối với các quốc gia mà Mỹ coi là đồng minh hoặc đối tác thương mại quan trọng.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước đây từng gọi nhau là bạn bè, nhưng điều đó không ngăn cản ông Trump áp đặt các mức thuế lên Ấn Độ, cho thấy khác biệt về lợi ích giữa New Delhi và Washington.

Ấn Độ trước đây chỉ trích Mỹ vì áp dụng các mức thuế này, trong khi chính Mỹ vẫn đang giao thương với Nga. Năm ngoái, Mỹ đã giao dịch số hàng hóa trị giá ước tính 3,5 tỷ đô la với Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt và thuế quan cứng rắn.

Dầu khí là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Nga, và các khách hàng lớn nhất của Mátxcơva bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.