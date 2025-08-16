Tổng thống Mỹ nói lý do chưa có thỏa thuận nào được ký kết tại Alaska

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Trump cho biết, trong cuộc hội đàm ngày 15/8, ông đã đồng ý với người đồng cấp Nga rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng việc trao đổi đất đai và một số hình thức bảo đảm an ninh từ Mỹ. Tuy nhiên, ông không tiết lộ thông tin cụ thể.

“Hôm nay, chúng tôi đã có một cuộc họp rất tốt đẹp, nhưng hãy chờ thêm. Ý tôi là, cần phải đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã đồng ý về nhiều điểm. Tôi muốn thấy người dân Ukraine không còn phải đổ máu nữa", ông Trump nói với Fox News .

“Vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết, vì Ukraine phải đồng ý. Giờ đây, mọi việc phụ thuộc vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Sẽ cần sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Putin và tôi, tôi nghĩ vậy”.

Khi được hỏi ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Trump trả lời: "Hãy đạt được một thỏa thuận".

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở hậu trường. (Ảnh: Nhà Trắng)

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump từ chối nêu chi tiết những vấn đề đang cản trở thỏa thuận, chỉ nói rằng ông muốn "xem chúng ta có thể làm được những gì".

Tuy không đạt được kết quả cụ thể ở Alaska , Tổng thống Trump vẫn ca ngợi hội nghị thượng đỉnh là một thành công. Ông đánh giá cuộc họp ở thang điểm 10/10, vì “hai bên đã hợp tác rất tốt".

“Theo tôi, sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi các bên đạt được đồng thuận. Nhưng chúng tôi đã có nhiều tiến triển”, ông Trump nhấn mạnh.

Người dân theo dõi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ từ một nhà hàng ở New York. (Ảnh: Getty Images)

Trả lời câu hỏi về việc áp thuế trả đũa đối với các nước mua dầu Nga, lãnh đạo Mỹ nói: “Vì những gì xảy ra hôm nay, tôi nghĩ chưa cần phải nghĩ đến điều đó ngay bây giờ. Có thể là khoảng hai đến ba tuần nữa”.

Tổng thống Trump cũng thừa nhận rằng ông đã sai khi nghĩ xung đột Nga - Ukraine sẽ là "cuộc xung đột dễ giải quyết nhất", gợi lại lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông là chấm dứt giao tranh trong vòng 24 giờ.

"Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là cuộc xung đột dễ nhất trong số tất cả, nhưng thực ra lại là cuộc xung đột khó khăn nhất", ông Trump nói.

Ông Trump trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News ngay tại căn phòng nơi ông và Tổng thống Nga Putin hội đàm. (Ảnh: CNN)

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã tạo điều kiện để hai nước tiếp tục tìm kiếm các biện pháp hòa giải.

"Cuộc trò chuyện thực sự rất tích cực, và hai tổng thống đã nói về điều này. Chính cuộc trò chuyện này cho phép chúng tôi tự tin cùng nhau tiến về phía trước trên con đường tìm kiếm giải pháp”, ông Peskov nói.

Cũng theo người phát ngôn, lãnh đạo Nga - Mỹ quyết định không trả lời thêm câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp báo “vì họ đã đưa ra những tuyên bố toàn diện”.