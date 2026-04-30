Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm 90 phút, bàn về xung đột Trung Đông, vấn đề uranium của Iran

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Yury Ushakov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra với Iran, cùng một số vấn đề khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images

Theo quan chức này, ông Putin đánh giá quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của ông Trump là đúng đắn, giúp mở ra cơ hội đàm phán và góp phần ổn định tình hình khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, phía Nga cũng cảnh báo hậu quả "vô cùng nghiêm trọng" nếu Mỹ và Israel tiếp tục sử dụng vũ trang.

"Tổng thống Vladimir Putin tin rằng quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của Tổng thống Donald Trump là đúng đắn, điều này sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và nhìn chung giúp ổn định tình hình. Đồng thời, Tổng thống Nga nhấn mạnh những hậu quả không thể tránh khỏi, vô cùng nghiêm trọng không chỉ đối với Iran và các nước láng giềng, mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế, nếu Mỹ và Israel tiếp tục các hành động quân sự", người phát ngôn cho biết.

Ông Ushakov phát biểu trước báo giới hôm thứ Tư (29/4) rằng, cuộc gọi được phía Nga chủ động và diễn ra trong bầu không khí "thẳng thắn, chuyên nghiệp".

Ngoài Iran, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về xung đột tại Ukraine. Ông Putin đề cập khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn trùng với dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 - sự kiện đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II.

Nga đề nghị giúp đỡ Iran giải quyết trữ lượng uranium

Tổng thống Donald Trump cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đề nghị hỗ trợ liên quan đến vấn đề uranium làm giàu của Iran.

"Ông ấy muốn giúp đỡ. Tôi nói, trước khi ông giúp tôi, tôi muốn chấm dứt cuộc chiến của ông", ông Trump nói tại Phòng Bầu dục.

Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin diễn ra "rất tốt" và giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine sẽ đạt được trong thời gian không xa.

"Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy muốn tham gia vào chương trình làm giàu uranium của Iran. Ông ấy có thể giúp chúng ta đạt được điều đó", Tổng thống Trump cho biết.

Dù không loại trừ khả năng Iran chuyển uranium sang Nga, ông Trump cho biết ưu tiên hiện tại của ông vẫn là tìm giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Tôi quen biết ông ấy từ lâu. Tôi nghĩ ông ấy đã sẵn sàng đạt được thỏa thuận từ lâu rồi... Tôi nghĩ một số người đã gây khó khăn cho ông ấy trong việc đạt được thỏa thuận", ông Trump nói.

Trước đây, Moscow từng đề xuất giữ quyền kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự như vai trò của nước này trong Kế hoạch Hành động Toàn diện chung năm 2015.

Cuộc chiến ở Iran và Ukraine có thể kết thúc "theo cùng một lịch trình"

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư cho biết, các cuộc chiến ở Iran và Ukraine có thể kết thúc "theo cùng một lịch trình". Tuyên bố được đưa ra sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Cuộc chiến nào sẽ kết thúc trước? Có lẽ chúng đang có lịch trình tương tự nhau", ông Trump nói.

Đề cập đến tình hình Iran, ông Trump cho rằng năng lực quân sự của nước này đã suy giảm đáng kể. "Hãy nhìn xem, có tới 159 tàu đã bị đánh chìm… họ gần như không còn khả năng phục hồi hải quân. Bạn có nghĩ họ đang làm tốt khi không có hải quân, không có không quân, không có hệ thống phòng không?".

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ dự đoán chiến dịch quân sự nhằm vào Iran có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Trong khi đó, xung đột giữa Nga và Ukraine đã diễn ra từ năm 2022 và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

