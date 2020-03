Tổng thống Mỹ khẳng định không có triệu chứng của COVID-19

Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 tuyên bố ông chưa xét nghiệm với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), ông không có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và đã được bác sỹ của Nhà Trắng kiểm tra.



Phát biểu với phóng viên tại trụ sở Quốc hội Mỹ sau cuộc họp với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa về biện pháp đối phó với COVID-19, Tổng thống Trump khẳng định: "Tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn. Tôi sẽ làm điều đó (xét nghiệm). Tôi chỉ không thấy có lý do để làm... Tôi cảm thấy vô cùng khỏe mạnh."

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết, con số chính thức các binh sĩ và nhân viên liên quan nhiễm SARS-CoV-2 có khả năng thấp hơn con số thực tế, khi mà đã có binh sĩ Mỹ thứ 2 xét nghiệm dương tính với virus.

Trong khi đó, theo Sputnik, Thống đốc bang New Jersey của Mỹ, ông Phil Murphy ngày 10/3 thông báo, bang này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Thống đốc Murphy nêu rõ: "Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19 tại New Jersey. Chúng tôi xin chia buồn với gia đình (bệnh nhân) trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi vẫn duy trì thận trọng và nỗ lực hết sức có thể, ở tất cả các cấp chính quyền, nhằm bảo vệ người dân New Jersey."

Bệnh nhân tử vong là một người đàn ông trong độ tuổi 60, tới từ hạt Bergen.

Bang New York ngày 10/3 cũng công bố thêm 31 ca dương tính với chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm virus ở bang này lên 173 người.

Tại cuộc họp báo ngày 10/3, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết 10 ca dương tính mới được phát hiện ở hạt Westchester, 17 ca ở thành phố New York, 6 ca khác ở các hạt Nassau, Rockland và Saratoga, và 2 ca còn lại ở hạt Suffolk và Ulster.

Thống đốc Cuomo nhận định tình hình tại hạt Westchester, nhất là vùng New Rochelle, hiện có 108 ca nhiễm bệnh COVID-19, là “vấn đề hệ trọng.”

Chính quyền bang dự định sẽ cử quân Vệ binh Quốc gia tới hỗ trợ đóng cửa các khu vực công cộng ở New Rochelle nhằm ngăn SARS-CoV-2 lan rộng tới các khu vực ngoại ô thành phố New York.

Theo số liệu từ Đại học John Hopkins của Mỹ, tính đến nay SARS-CoV-2 đã khiến hơn 115.000 người nhiễm bệnh và hơn 4.000 người chết. Tuy nhiên, cũng có tới 64.000 người đã được điều trị khỏi bệnh.

Trong khi đó, các quan chức y tế Anh ngày 10/3 cho biết, số ca tử vong do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã tăng lên thành 6 người.

Bệnh nhân tử vong vào tối 9/3, được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Watford ở phía Bắc London, và đã được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 . Người này ở độ tuổi 80, có bệnh nền.

Bộ Y tế Anh cũng vừa đưa ra thông báo, số ca xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tăng lên thành 373 bệnh nhân, từ mức 319 trước đó.

Cùng ngày, người phát ngôn cảng vụ Marseille cho biết, các cuộc xét nghiệm được tiến hành với 2 hành khách trên du thuyền AIDAsol hiện đang ở gần cảng thành phố Marseille của Pháp đã cho ra kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Những hành khách này đã được xét nghiệm sau khi có triệu chứng giống như cúm, dẫn đến việc các du khách khác bị giữ lại trên du thuyền do Đức sở hữu./.