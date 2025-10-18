HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-10 xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể trong khuôn khổ Diễn đàn APEC ở Hàn Quốc cuối tháng 10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế quan 100% với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc không cố định nhưng đổ lỗi cho Bắc Kinh cho tình trạng bế tắc trong đàm phán thương mại giữa hai nước.

“(Mức thuế quan) không lâu dài, nhưng đó là con số thực tế. Họ buộc tôi phải làm vậy” - ông Trump nói trên Fox Business Network.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2019. Ảnh: AP/Yonhap

Ngoài ra, ông Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong vòng hai tuần tới tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ với nhà lãnh đạo Trung Quốc. 

Thời điểm đó sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở TP Gyeongju. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 6 năm.

“Chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có thỏa thuận công bằng” - ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với “bất kỳ hoặc tất cả phần mềm quan trọng” từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn. 

Nhà Trắng cho biết những tuyên bố này nhằm đáp trả việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu với các nguyên tố đất hiếm, một lĩnh vực Bắc Kinh thống trị thị trường.

Cùng ngày 17-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dự kiến điện đàm về đàm phán thương mại. 

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại