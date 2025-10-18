Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế quan 100% với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc không cố định nhưng đổ lỗi cho Bắc Kinh cho tình trạng bế tắc trong đàm phán thương mại giữa hai nước.

“(Mức thuế quan) không lâu dài, nhưng đó là con số thực tế. Họ buộc tôi phải làm vậy” - ông Trump nói trên Fox Business Network.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2019. Ảnh: AP/Yonhap

Ngoài ra, ông Trump cũng xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong vòng hai tuần tới tại Hàn Quốc, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Thời điểm đó sẽ diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở TP Gyeongju. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 6 năm.

“Chúng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải có thỏa thuận công bằng” - ông Trump nhấn mạnh.

Trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới với “bất kỳ hoặc tất cả phần mềm quan trọng” từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn.

Nhà Trắng cho biết những tuyên bố này nhằm đáp trả việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu với các nguyên tố đất hiếm, một lĩnh vực Bắc Kinh thống trị thị trường.

Cùng ngày 17-10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong dự kiến điện đàm về đàm phán thương mại.