Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Global Look Press)

Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã nhiều lần nỗ lực làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine, khởi xướng nhiều vòng đàm phán với các quan chức Nga, đỉnh điểm là cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào giữa tháng 8.

Tuy nhiên, trong bài đăng trên Truth Social hôm 23/9, sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Trump tuyên bố, ông tin rằng Kiev "có đủ khả năng chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ" nếu Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục ủng hộ nước này. Ông cũng đưa ra nhận định không mấy tích cực về năng lực quân sự của Nga, cho rằng nước này đã không thể đánh bại lực lượng Ukraine trong ba năm rưỡi.

Trước đây, ông Trump từng đề nghị Kiev nên cân nhắc việc từ bỏ lãnh thổ để tạo dựng hòa bình, làm dấy lên lo ngại của Ukraine.

Tổng thống Mỹ nhận định, Nga đang "gặp khó khăn kinh tế lớn" do xung đột và "đã đến lúc Ukraine phải hành động". Tuy nhiên, ông không công bố bất kỳ gói viện trợ tài chính hay quân sự mới nào cho Kiev. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục "cung cấp vũ khí cho NATO" để khối này sử dụng khi thấy phù hợp.

Cao ủy chính sách đối ngoại của châu Âu, Kaja Kallas, đã ca ngợi những tuyên bố của ông Trump, nói rằng: "Đây là những tuyên bố rất mạnh mẽ mà chúng ta chưa từng nghe thấy trước đây, vì vậy thật tốt khi giờ đây chúng ta có cùng quan điểm".

Tổng thống Zelensky nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo, rằng ông đã có một cuộc gặp "tốt đẹp, mang tính xây dựng" với ông Trump, nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết, đồng thời ca ngợi tuyên bố của ông Trump trên Truth Social là một "sự thay đổi lớn".

Ông Zelensky sau đó nói với Fox News , rằng ông nghĩ rằng lập trường của phái đoàn Ukraine và Mỹ "gần hơn bất kỳ lúc nào trước đây", và ông nghĩ rằng lập trường của ông Trump đã thay đổi.

Lãnh đạo Ukraine cho biết, ông và Trump đã thảo luận về nền kinh tế trì trệ của Nga và "có một sự ngầm hiểu" rằng ông Trump sẽ sẵn sàng cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine khi xung đột kết thúc.

Theo RT , nền kinh tế Nga gần đây đã có dấu hiệu chậm lại so với mức tăng trưởng 4,1% trong năm 2023 và 4,3% trong năm 2024. Dự kiến tăng trưởng vẫn đạt 2,5% trong năm nay, bất chấp các lệnh trừng phạt mạnh mẽ của phương Tây.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đất nước "còn xa mới rơi vào suy thoái", viện dẫn "tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục".

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga - Elvira Nabiullina - gần đây cũng đã bác bỏ những tin đồn về suy thoái. "Nền kinh tế đang chậm lại, nhưng không có suy thoái", bà phát biểu tại Diễn đàn Tài chính Mátxcơva tuần trước.

Quân đội Nga đã liên tục tiến quân trên tiền tuyến trong nhiều tháng. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov báo cáo vào cuối tháng 8 rằng lực lượng Mátxcơva đã giành quyền kiểm soát 3.500 km 2 và 149 khu định cư kể từ tháng 3.

Phát biểu với các phóng viên, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy đã hạ thấp tầm quan trọng của tuyên bố của ông Trump. "Đừng quá phấn khích về những dòng trạng thái trên mạng xã hội", ông Polyanskiy nói.

Cựu nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Tom Malinowski cho biết, tuyên bố của ông Trump là "một bước ngoặt 180 độ đáng kinh ngạc, nhưng có thể không kéo dài lâu".

Ông Malinowski viết thêm trên mạng xã hội X: "Tổng thống Putin sẽ chỉ có một câu hỏi. Ông Trump thực sự sẽ làm gì nữa để giúp Ukraine chiến thắng? Nếu không có gì, thì đó chỉ là lời nói".