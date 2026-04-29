Tổng thống Mỹ đăng ảnh cầm súng, gửi lời tới Iran

Minh Hạnh |

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải hình ảnh cầm súng và đeo kính râm kiểu phi công, kèm theo lời cảnh báo dành cho Iran.

Trong bài đăng ngày 29/4, Tổng thống Trump viết: “Iran không thể tự mình giải quyết vấn đề. Họ không biết cách ký một thỏa thuận phi hạt nhân. Tốt hơn hết là họ nên sớm tỉnh ngộ!”

Bài đăng đính kèm hình ảnh có dòng chữ “Không còn Quý ông Tốt bụng nữa”, bên cạnh là quốc kỳ Mỹ.

Hình ảnh bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Iran vẫn đang bế tắc.

Iran dự kiến ​​sẽ đệ trình một đề xuất sửa đổi về việc chấm dứt chiến tranh cho các nhà trung gian hòa giải ở Pakistan trong vài ngày tới. Động thái mới nhất này diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ không chấp nhận đề xuất trước đó của Iran, trong đó yêu cầu mở lại eo biển Hormuz nhưng để ngỏ các câu hỏi về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, tổng thống đã chỉ thị các phụ tá chuẩn bị cho việc gia hạn lệnh phong tỏa các cảng của Iran nhằm buộc Tehran phải đầu hàng.

Theo các quan chức Mỹ, ông Trump đã chọn tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế và xuất khẩu dầu mỏ của Iran bằng lệnh phong tỏa vì các lựa chọn khác của ông - nối lại việc ném bom hoặc rút khỏi xung đột - mang nhiều rủi ro hơn, theo WSJ .

Tuy nhiên, các quan chức Iran tin rằng nước này có thể chịu đựng được lệnh phong tỏa của Mỹ, vì họ đang sử dụng các tuyến đường thương mại thay thế.

Ông Trump đang chịu áp lực phải chấm dứt cuộc chiến với Iran. Tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại, khi người Mỹ ngày càng không hài lòng với cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt và cuộc chiến không được lòng dân, theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos .

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khoảnh khắc Israel phá hủy 'đường hầm Hezbollah' sâu 25m bằng 450 tấn thuốc nổ

