Tổng thống Macron xác nhận có binh sĩ Pháp thương vong ở Trung Đông

“Quân nhân Arnaud Frion đã hy sinh trong một cuộc tấn công ở vùng Erbil của Iraq”, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội. “Tôi muốn chia buồn với gia đình và bạn bè của anh ấy”.

Ông Macron lên án cuộc tấn công là “không thể chấp nhận được”, đồng thời khẳng định Paris không liên quan đến cuộc xung đột khu vực do chiến dịch của Mỹ và Israel vào Iran gây ra.

“Xung đột ở Iran không thể biện minh cho những cuộc tấn công như vậy”, ông nói, nhấn mạnh rằng sự hiện diện quân sự của Pháp ở Iraq “là một phần trong khuôn khổ nghiêm ngặt của cuộc chiến chống khủng bố”.

Hơn 900 binh sĩ Pháp đang đóng quân tại nước này như một phần của chiến dịch do Mỹ dẫn đầu được phát động hơn một thập kỷ trước, nhằm “làm suy yếu và loại bỏ” nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lãnh đạo Pháp không nêu rõ ai chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, nhưng theo chính quyền khu vực, vụ tấn công vào căn cứ được thực hiện bởi các nhóm chiến binh thân Iran.

Các chiến binh Hồi giáo Shia Iraq được cho là đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại Iraq trong ba đến bốn ngày qua.

Bộ Quốc phòng Ý hôm 12/3 cho biết, một căn cứ quân sự của Ý ở Iraq đã bị không kích. Đây là cuộc tấn công có chủ đích, nhắm mục tiêu vào một cơ sở tập trung lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Pháp đang triển khai khoảng một chục tàu hải quân, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay, đến Địa Trung Hải, Biển Đỏ và có thể cả Eo biển Hormuz như một động thái hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh bị đe dọa bởi cuộc xung đột ở Trung Đông.