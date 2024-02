Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Blue Bell, Pennsylvania, ngày 5/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Với hơn 50% số phiếu được kiểm, ông Biden đã giành chiến thắng với tỷ lệ ủng hộ hơn 96% ở bang miền Nam, nơi đang diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ chính thức đầu tiên của đảng Dân chủ để chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Hai ứng cử viên Marianne Williamson và Dean Phillips chỉ giành được sự ủng hộ lần lượt là 2,0% và 1,6%. Chiến thắng này diễn ra sau khi Tổng thống Biden ủng hộ động thái chưa từng có nhằm biến South Carolina trở thành bang bỏ phiếu đầu tiên của đảng Dân chủ trước New Hampshire, một phần trong nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy tiếng nói đa dạng trong các cuộc bầu cử sơ bộ sớm của đảng này do quy mô dân số của South Carolina lớn hơn rất nhiều so với New Hampshire.

Mặc dù Tổng thống Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire hôm 23/1 khi những người ủng hộ viết tên ông trên lá phiếu, nhưng ông không nhận được bất kỳ đại biểu thực sự nào ở bang này vì đảng Dân chủ không chính thức chấp thuận cuộc bầu cử đó. Do vậy, chiến thắng tại South Carolina là chiến thắng chính thức đầu tiên của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng trong cuộc bầu cử sơ bộ.