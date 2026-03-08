Tổng thống Iran xin lỗi láng giềng

Tehran đã đưa ra lời xin lỗi bất thường tới các nước láng giềng về "hành động" của mình, dường như nhằm xoa dịu sự phẫn nộ trong khu vực trước các cuộc tấn công của Iran ở vùng Vịnh, Reuters đưa tin.

"Cá nhân tôi xin lỗi các nước láng giềng bị ảnh hưởng bởi hành động của Iran", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói, kêu gọi họ không tham gia vào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

Ông bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự đầu hàng vô điều kiện, nhưng cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của nước này đã đồng ý đình chỉ các cuộc tấn công vào các quốc gia lân cận trừ khi các cuộc tấn công vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của các nước này.

Những bình luận của ông Pezeshkian đã gây ra một làn sóng ở Iran. Hamid Rasai, một giáo sĩ và nhà lập pháp theo đường lối cứng rắn, cho ràng lập trường của Tổng thống Iran là thiếu chuyên nghiệp, yếu kém và không thể chấp nhận được". Văn phòng Tổng thống sau đó phải nhắc lại rằng quân đội Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công từ các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Vài giờ sau tuyên bố của ông Pezeshkian, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết máy bay không người lái của họ đã tấn công một trung tâm tác chiến không quân của Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Dhafra, gần Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở một số khu vực ở Abu Dhabi.

Những phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh triển vọng ngoại giao để chấm dứt xung đột dường như "ảm đạm".

"Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ SỰ ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN!", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình vào thứ Sáu. Ông Trump coi lời xin lỗi của Iran là một sự đầu hàng, đồng thời nói rằng nước này sẽ bị tấn công dữ dội.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã giết chết ít nhất 1.332 thường dân Iran và làm bị thương hàng nghìn người, theo Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani.

Các cuộc tấn công của Iran đã giết chết 10 người ở Israel và ít nhất 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng.

Israel phát động cuộc tấn công mới, chiến sự lan rộng

Cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đã lan ra ngoài biên giới Iran, khi Tehran đáp trả bằng cách tấn công Israel và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có các cơ sở quân sự của Mỹ.

Israel cũng đã phát động các cuộc tấn công mới ở Lebanon nhắm và lực lượng dân quân Hezbollah.

Các phương tiện quân sự của Israel tại biên giới với Lebanon sau khi căng thẳng leo thang giữa Hezbollah và Israel

Các quốc gia vùng Vịnh bày tỏ sự phẫn nộ rằng cơ sở hạ tầng dân sự của họ - khách sạn, cảng và các cơ sở dầu mỏ - đã bị tấn công mặc dù họ không tham gia vào các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Ả Rập Xê Út và Iraq đều đã ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa trong tuần qua. Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng UAE cho biết họ đã phá hủy 15 tên lửa đạn đạo và đánh chặn 119 máy bay không người lái của Iran.

Sáng sớm thứ Bảy, quân đội Iran cho biết hải quân nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Israel cũng như các điểm tập kết và căn cứ của Mỹ ở Abu Dhabi và Kuwait, nhằm đáp trả vụ tấn công bằng tàu ngầm của Mỹ vào tàu IRIS Dena ngoài khơi Sri Lanka khiến hàng chục thủy thủ thiệt mạng.

Israel đã phát động một làn sóng tấn công mới vào Tehran và Isfahan. Quân đội Israel cho biết trong số các mục tiêu của họ ở Iran có 16 máy bay của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang vận chuyển vũ khí cho Hezbollah.