Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân sắp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Thu Loan |

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 21 – 24/4.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân. Ảnh: Yonhap

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc phát triển tích cực trên nhiều phương diện.

Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1, thị trường cung cấp khách du lịch số 2, nước cung cấp ODA số 2, đối tác thương mại số 3, thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024.

Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD và 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Đầu tư của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo.

Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư mới và mở rộng quy mô, trong đó ưu tiên các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Tính đến hết năm 2025, khoảng 352.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở Hàn Quốc. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện gồm khoảng 1.000 người; trong khi khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
