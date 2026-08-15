Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đàm phán với Triều Tiên để chính thức chấm dứt tình trạng căng thẳng kéo dài.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi tiến hành cuộc đàm phán với Triều Tiên nhằm hướng tới mục tiêu chung sống hòa bình.

“Chúng ta hãy gác lại ý định đe dọa lẫn nhau và bắt đầu đàm phán để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này với tư cách là bên trực tiếp liên quan. Thông qua đó, cũng có thể thảo luận về biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển năng lực hạt nhân của Triều Tiên” , ông Lee nói.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: Yonhap News)

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Tổng thống Lee nhiều lần có những cử chỉ xoa dịu và tìm kiếm hòa bình hướng tới phía bên kia bán đảo, nhưng Bình Nhưỡng cho thấy khá ít phản ứng.

Lời kêu gọi lần này của Tổng thống Lee được xem như tiếp tục củng cố cam kết mà ông đưa ra hồi năm ngoái về việc tôn trọng thể chế của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng hình thức sáp nhập và không thực hiện bất kỳ hành động thù địch nào nhằm vào Bình Nhưỡng.

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên lên án cuộc tập trận quân sự thường niên sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo về những biện pháp răn đe mạnh mẽ hơn.

Kể từ khi kết thúc chiến tranh vào năm 1953, hai miền Triều Tiên vẫn thường xuyên xảy ra căng thẳng khi không có một hiệp ước hòa bình nào được ký kết mà chỉ là một hiệp định ngừng bắn.

Gần đây, Bình Nhưỡng tỏ ra khó chịu trước việc Nhật Bản dần dần tăng cường sức mạnh quân sự ở Thái Bình Dương - phóng tên lửa trong vòng 2 tuần sau khi Tokyo cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của mình với “tinh thần cấp bách và khủng hoảng”.

Kể từ khi Hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đổ vỡ vì bất đồng về phạm vi phi hạt nhân hóa và nới lỏng trừng phạt, Triều Tiên nhiều lần tuyên bố họ là quốc gia hạt nhân “không thể đảo ngược”.