Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc Ukraine tiết lộ 'điều tuyệt mật'

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cáo buộc Ukraine vi phạm bí mật thông tin sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố chuyển giao tù nhân Triều Tiên cho Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và ông Volodymyr Zelensky.

Theo Gazeta.Ru, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lưu ý việc tiết lộ thông tin này "có thể gây ra nhiều vấn đề" và bày tỏ "lấy làm tiếc sâu sắc" về hành động của Ukraine.

Ông Jae-myung cũng gọi những người phản đối việc giữ bí mật trong những vấn đề như vậy là "kẻ phản bội".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Ukraine đã vi phạm thỏa thuận bảo mật khi công khai thông báo về việc chuyển giao cho Hàn Quốc 2 binh sĩ Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ.

"Việc không tiết lộ thông tin này là phù hợp với tất cả các bên, xét đến vô số vấn đề mà việc tiết lộ có thể gây ra, và chúng tôi đã nhất trí làm như vậy", nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết.

Lãnh đạo Hàn Quốc gọi vụ việc là "rất đáng tiếc" và nhấn mạnh số phận của các tù nhân là vấn đề nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông cũng đáp trả phe đối lập, những người chỉ trích quyết định giữ bí mật của chính phủ: Theo ông Lee Jae-myung, việc tiết lộ thông tin về việc chuyển giao tù nhân sẽ là "tàn nhẫn và vô trách nhiệm".

"Những kẻ vì lợi ích nhỏ của bản thân mà đặt tính mạng con người, lợi ích quốc gia và an ninh vào nguy hiểm thì được gọi là kẻ phản bội", người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng thống Lee Jae-myung, ông không hề hay biết về những tình huống đã khiến phía Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật và công khai sự việc này.

"Đây là điều vô cùng đáng tiếc. Tôi chân thành cầu nguyện cho những cuộc chiến tranh vô nhân đạo này sớm kết thúc", ông Lee Jae-myung kết luận.

Tổng thống Zelensky làm lộ mật

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo về việc chuyển giao tù nhân trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo ông, 2 binh sĩ Triều Tiên đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắt giữ tại vùng Kursk vào tháng 1/2025 và sau đó bày tỏ mong muốn được đến Hàn Quốc.

Quân đội Triều Tiên đã tham gia giải phóng vùng Kursk sau chiến dịch tấn công chớp nhoáng của Lực lượng vũ trang Ukraine vào đầu tháng 8/2024, Bộ Tổng tham mưu Nga đã tuyên bố khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này vào mùa Xuân năm 2025.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông "không có thông tin" về việc chuyển giao các chiến binh đến Hàn Quốc và nhấn mạnh tất cả các vấn đề liên quan đến tù binh chiến tranh đều thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và các cơ quan tình báo Nga.

Tình báo phương Tây cho rằng các tù nhân đã đến Hàn Quốc. Trước đó, Hàn Quốc đã tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận các binh sĩ Triều Tiên bị giam giữ tại Ukraine nếu họ muốn chuyển đến Hàn Quốc.

Văn phòng Tổng thống Ukraine giải thích việc chuyển giao tù binh chiến tranh là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp với Hàn Quốc, nhưng Ukraine cho rằng việc che giấu hoàn toàn việc chuyển giao những người bị quân đội Ukraine bắt giữ cho một quốc gia khác là điều kỳ lạ.

"Chúng tôi là một quốc gia mở cửa. Sẽ thật kỳ lạ nếu tù binh chiến tranh của chúng tôi bị bí mật đưa đến một nơi nào đó", hãng thông tấn Chosun dẫn lời phía Ukraine.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối xác nhận thông tin này, viện dẫn lý do an toàn cho các quân nhân và gia đình họ.

Đi tìm đồng minh

Tranh chấp về các tù nhân nảy sinh trong bối cảnh những nỗ lực gần đây của Ukraine nhằm mở rộng hợp tác quân sự, kỹ thuật với Hàn Quốc. Cuối tháng 6/2026, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã đến thăm Hàn Quốc lần đầu tiên sau 11 năm.

Trong chuyến thăm, ông tuyên bố kinh nghiệm chiến đấu và công nghệ thu được trong cuộc xung đột khiến Ukraine trở thành đối tác an ninh hấp dẫn đối với Hàn Quốc.

Đầu tháng 7/2026, cố vấn chiến lược của ông Zelensky, Alexander Kamyshin, đã đến thăm Hàn Quốc và yêu cầu cung cấp tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống tên lửa Patriot.

Ông Sybiga cũng yêu cầu Hàn Quốc "hỗ trợ phòng không", và vào tháng 8, chính Tổng thống Zelensky tuyên bố Hàn Quốc có thể hỗ trợ Ukraine về hệ thống phòng không.

Tuy nhiên, chính quyền Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu của Ukraine, viện dẫn lý do cần duy trì đủ kho dự trữ vũ khí trong trường hợp Triều Tiên có hành động, cũng như lo ngại về phản ứng có thể xảy ra của Nga, tờ Chosun đưa tin.

Ngày 10/8, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận chính phủ dự định tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, bao gồm các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, nhưng không có kế hoạch chuyển giao vũ khí.

Dưới thời chính quyền tiền nhiệm của ông Yun Seok-yul, chính quyền Hàn Quốc đã xem xét khả năng thay đổi chính sách xuất khẩu vũ khí sang các khu vực xung đột sau khi có báo cáo về việc quân đội Triều Tiên chiến đấu cùng với Nga, nhưng việc chuyển giao vũ khí trực tiếp chưa bao giờ thành hiện thực.

Chính quyền hiện tại của Tổng thống Lee Jae-myung cũng đã tuyên bố sẽ không chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Sự thận trọng của Hàn Quốc cũng mở rộng đến việc công dân nước này đi du lịch đến Ukraine. Vào tháng 8/2026, một tòa án ở ngoại ô Seoul đã phạt nhà báo ảnh Jang Jin-young 3.500 USD vì đi đưa tin về các hoạt động quân sự vào tháng 3/2022 mà không có giấy phép đặc biệt của chính phủ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã cấm việc đi lại như vậy từ tháng 2/2022, và tòa án phán quyết tự do báo chí trong trường hợp này không quan trọng hơn những rủi ro khi ở trong vùng chiến sự.