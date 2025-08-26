Tổng thống Hàn khéo léo xoay chuyển thế cờ ở phòng Bầu Dục, khiến ông Trump thừa nhận hiểu lầm

Từ khởi đầu bất lợi

Mọi chuyện đều bất lợi cho Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trước khi ông bước vào Phòng Bầu dục. Triều Tiên tiếp tục chỉ trích nhắm vào Mỹ và Hàn Quốc, điều này có thể làm chệch hướng kế hoạch của của tân Tổng thống Hàn Quốc nhằm làm tan băng mối quan hệ giữa 3 quốc gia.

Bên cạnh đó, mặc dù Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận thương mại, nhưng chi tiết của thỏa thuận vẫn còn bỏ ngỏ, điều này khiến người dân Hàn Quốc lo lắng.

Tệ hơn nữa, chỉ vài giờ trước cuộc gặp dự kiến giữa 2 Tổng thống Mỹ - Hàn, ông Trump bất ngờ đăng tải trên mạng xã hội, thắc mắc về những gì đang diễn ra ở Hàn Quốc, khiến phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc lo lắng.

Tuy nhiên, ít nhất là về mặt công khai, Tổng thống Hàn Quốc đã rời khỏi cuộc gặp mà không hề hấn gì, thậm chí còn tạo được thiện cảm khi 2 nhà lãnh đạo nói đùa về những chuyến đi cùng nhau đến Trung Quốc và chơi golf tại Tháp Trump ở Triều Tiên. Điều đó đã được coi là một chiến thắng.

Thành công của Lee đưa ông vào danh sách ngày càng dài các nhà lãnh đạo thế giới - từ Tổng thư ký NATO Mark Rutte đến Thủ tướng Anh Keir Starmer - những người đã thành thạo nghệ thuật giao tiếp với ông Trump khi họ tiến hành các cuộc thảo luận căng thẳng về các thỏa thuận thương mại và an ninh.

Xây tháp Trump, nhà kiến tạo hòa bình: Lá bài của Tổng thống Hàn

Rõ ràng là ông Lee đã chuẩn bị kỹ lưỡng: Trước khi gặp Tổng thống Trump, Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông đã đọc cuốn sách "Nghệ thuật Đàm phán" của ông Trump, ngụ ý rằng những trang sách này chứa đựng chìa khóa để hiểu được các chiến thuật đàm phán khôn ngoan của Tổng thống Mỹ.

Bài phát biểu mở đầu cũng cho thấy nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã nghiên cứu những chủ đề quen thuộc mà ông Trump quan tâm: golf, xây dựng Tháp Trump ở nước ngoài, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, thị trường chứng khoán, và vai trò người kiến tạo hòa bình…

Phòng Bầu dục của Tổng thống Trump trở thành nơi khiến nhiều chính trị gia ngần ngại. Ảnh: Forbes

Việc Tổng thống Hàn Quốc sử dụng luận điệu "Nước Mỹ trên hết" đã giúp ông xác định các ưu tiên an ninh của mình là lợi ích cho cả hai nước.

Một ví dụ là việc ông sắp xếp một điểm dừng chân ở Nhật Bản để gặp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba trên đường đến Mỹ - một cuộc gặp mà ông mô tả theo hướng tích cực nhất cho Tổng thống Mỹ. Chuyến thăm đã khiến những người theo dõi Hàn Quốc bất ngờ, bởi vì trong lịch sử, hầu hết các Tổng thống Hàn Quốc đều có cuộc gặp song phương đầu tiên với Tổng thống Mỹ.

"Vì tôi biết rằng Tổng thống Trump, ngài nhấn mạnh vào hợp tác 3 bên, tôi đã đến thăm Nhật Bản trước khi đến Mỹ để giải quyết những vấn đề khó khăn mà chúng ta đang gặp phải" - câu trả lời của Tổng thống Hàn Quốc làm ông Trump hài lòng.

Để tiến gần hơn, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu nước Mỹ như một người kiến tạo hòa bình toàn cầu, đặt Hàn Quốc bên cạnh ông để hỗ trợ bằng mọi cách có thể.

"Nếu ông đóng vai trò là một người kiến tạo hòa bình, tôi sẽ nỗ lực hết mình với tư cách là một người dẫn nhịp để hỗ trợ ông", Tổng thống Hàn Quốc nói.

"Ông Lee đã chiếm trọn sự chú ý với phát biểu của mình", Karl Friedhoff, chuyên gia về an ninh Đông Á tại Chicago Council về các vấn đề toàn cầu, nhận định. "Đó là một câu nói rất thông minh, và là một cách rất hay để định hình cách đưa Hàn Quốc vào mối quan hệ này", Karl nói thêm.

Ông Trump thừa nhận hiểu lầm

Bầu không khí thân mật của Phòng Bầu dục cuối cùng đã tạo ra một môi trường mà Trump không cảm thấy cần phải thúc đẩy những câu hỏi hóc búa hơn. Về bài đăng trên Truth Social của ông về thắc mắc "Thanh trừng hay Cách mạng" ở Hàn Quốc ngay trước cuộc gặp, ông làm rõ rằng ông nghe nói có các cuộc tấn công vào các nhà thờ ở Hàn Quốc nhưng nhanh chóng thừa nhận đó có thể là một sự hiểu lầm. "Tôi không thấy giống Hàn Quốc chút nào", ông Trump nói.

Cuộc cãi vã với Tổng thống Ukraine là một điều mà các nước muốn tránh. Ánh: Reuters

Sau cuộc họp ăn trưa, Trump xác nhận mức thuế 15% đối với hàng hóa Hàn Quốc vẫn không thay đổi và các cuộc đàm phán an ninh vẫn đang diễn ra.

Cuối ngày, ông Trump vẫn dành những lời tốt đẹp về người đồng cấp phía Hàn Quốc. "Ông ấy là một người rất tốt, một đại diện rất tốt cho Hàn Quốc", ông Trump nói.

Kết quả này có lẽ là một lựa chọn đáng hoan nghênh, thay vì viễn cảnh đối đầu công khai như trong cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky.