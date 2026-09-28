Tổng thống Donald Trump mời Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã giải thích với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thương vụ bán vũ khí sắp tới cho Đài Loan (Trung Quốc) bằng cách coi nó chỉ như một trong nhiều thương vụ mà Washington thực hiện trên toàn thế giới. Thậm chí ông Trump còn hỏi liệu ông Tập có muốn mua vũ khí của Mỹ hay không.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Thông tin này được Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue tiết lộ hôm 27/9, trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox News Sunday, vài ngày sau khi Tổng thống Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington.

Trao đổi với Đại sứ Perdue, người dẫn chương trình Fox News đã đề cập đến những lo ngại của các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Dân chủ về việc trì hoãn các gói viện trợ và đơn đặt hàng vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc).

Người dẫn chương trình đặt câu hỏi liệu Mỹ có đang từ chối cung cấp vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) để làm hài lòng Chủ tịch Tập Cận Bình hay không.

Ông Perdue bác bỏ nhận định này, khẳng định rằng ông Trump "thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề Đài Loan hơn bất kỳ ai mà tôi từng thấy" và đã bán cho hòn đảo này rất nhiều vũ khí. Ông Perdue cũng cho biết, ông Trump và ông Tập Cận Bình đang tiếp tục trao đổi về việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trong tương lai.

"Nhưng Tổng thống Trump vẫn luôn nói, rằng Mỹ cũng bán vũ khí cho nhiều nơi khác trên thế giới", ông Perdue nhắc lại. "Thậm chí, có lúc ông ấy còn hỏi Chủ tịch Tập liệu phía Trung Quốc có muốn mua vũ khí Mỹ hay không”.

Theo AP, đây là một lời đề nghị khó tin mà nếu được thực hiện sẽ đảo lộn chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) vốn đã duy trì qua nhiều thế hệ, đồng thời có nguy cơ để lộ công nghệ của Mỹ cho một đối thủ tiềm tàng.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt một gói vũ khí trị giá 11 tỷ USD cho Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 12/2025. Đây là gói vũ khí lớn nhất từng được công bố tính đến thời điểm đó.

Trung Quốc đã gây sức ép buộc Washington phải chấm dứt các thương vụ bán vũ khí, đáng chú ý nhất là trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 5 giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Sau cuộc gặp đó, Mỹ đã tạm hoãn việc bán một gói vũ khí trị giá kỷ lục 14 tỷ USD, và ông Trump từng mô tả việc bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) là một "con bài đàm phán rất tốt" trong quan hệ với Bắc Kinh.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong các cuộc thảo luận kín tại Nhà Trắng vào tuần trước, ông Tập đã đề nghị ông Trump phản đối nền độc lập của Đài Loan.

Mỹ có thể bán gì cho Trung Quốc?

Bất kỳ thương vụ mua bán nào cũng sẽ vấp phải những rào cản pháp lý lớn, do Quốc hội Mỹ đã hạn chế xuất khẩu các mặt hàng quốc phòng thuộc Danh mục Vũ khí Mỹ (USML) sang Trung Quốc đại lục từ năm 1990.

Ngoài ra, cũng chưa rõ Washington có thể thực sự cung cấp cho Bắc Kinh những gì, khi Trung Quốc đã tự chủ sản xuất được hầu hết các chủng loại vũ khí thông thường.

Các bảng xếp hạng thường đặt Trung Quốc ở vị trí sau Mỹ về doanh thu bán vũ khí (tính bằng đô la), chứ không phải dựa trên sản lượng thực tế.

Trong lĩnh vực đóng tàu - lĩnh vực có thể so sánh trực tiếp hơn về năng lực sản xuất, năng lực công nghiệp của Trung Quốc ước tính lớn gấp khoảng 230 lần so với Mỹ. Trong khi đó, sản lượng máy bay không người lái cỡ nhỏ của Trung Quốc cũng cao gấp hơn 100 lần so với Mỹ.

Điều này cho thấy lợi thế của Washington hiện chỉ còn nằm ở các công nghệ tiên tiến và bí quyết chuyên môn, chính là những năng lực mà Mỹ coi là cực kỳ nhạy cảm và khó có khả năng chia sẻ với đối thủ chiến lược hàng đầu của mình.



