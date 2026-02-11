Tổng thống Colombia kể lại khoảnh khắc bị ám sát hụt

Tổng thống Colombia, Gustavo Petro.

“Tối 10/2, trực thăng chở tôi đã không thể hạ cánh xuống điểm đến trên bờ biển Caribe, vì lo ngại rằng, những người không rõ danh tính sẽ bắn vào nó.

Chúng tôi ở trên không bốn tiếng đồng hồ, và cuối cùng đã đến một nơi mà không phải điểm đến của chúng tôi. Thật may tôi đã thoát chết trong gang tấc”, Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, nói trong một cuộc họp nội các được phát sóng trực tiếp hôm 10/2.

Lời kể này của nhà lãnh đạo Colombia được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống, tại một quốc gia bị tàn phá bởi hàng thập kỷ xung đột giữa các nhóm du kích và các nhóm vũ trang khác.

Ông Petro, người bị hiến pháp cấm tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, tuyên bố rằng, một nhóm tội phạm buôn bán ma túy đã nhắm đến việc sát hại ông kể từ khi nhậm chức vào tháng 8/2022.

Âm mưu bị cáo buộc liên quan đến các ông trùm ma túy và lãnh chúa chiến tranh như Ivan Mordisco, người chỉ huy nhóm phiến quân lớn nhất đã ly khai khỏi quân đội du kích FARC sau khi lực lượng này đồng ý giải giáp theo thỏa thuận hòa bình năm 2016.

Colombia có một danh sách dài các nhà lãnh đạo cánh tả, bao gồm cả các ứng cử viên tổng thống, bị ám sát trong những năm qua.

Ông Petro, vị tổng thống cánh tả đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này, cũng đã báo cáo về một vụ ám sát hụt khác nhằm vào ông vào năm 2024.