Tổng thống Biden và bà Harris lần đầu xuất hiện chung trên đường băng tranh cử

Nhằm thu hút cử tri tại bang chiến trường Pennsylvania, Tổng thống Mỹ Biden và Phó Tổng thống Harris đã gặp các thành viên công đoàn tại thành phố Pittsburgh, sau đó đứng cạnh nhau phát biểu trước khoảng 600 người ủng hộ.

Tổng thống Biden (phải) và ứng viên Harris tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 2/9. Ảnh: AP.

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden đã nhiều lần nhắc đến tên bà Harris, người đang trong cuộc đua sát nút với ứng cử viên đảng Cộng hoà Donald Trump cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Ông cũng nhấn mạnh những thành tựu mà chính quyền của ông đã mang lại cho Pennsylvania, từ bảo vệ quyền của người lao động, đầu tư vào năng lượng sạch đến tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng: “Quyết định đầu tiên tôi đưa ra cho người được đề cử vào năm 2020 là chọn bà Harris làm Phó Tổng thống. Và đó là quyết định đúng đắn nhất mà tôi đưa ra với tư cách là Tổng thống Mỹ. Tôi hứa với các bạn rằng nếu các bạn bầu Harris làm tổng thống, đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất mà các bạn từng đưa ra".

Về phần mình, bà Harris cũng dành cho đương kim Tổng thống những lời khen nồng nhiệt. Bà đồng thời nhắc lại quan điểm của ông Biden phản đối với việc công Nippon Steel của Nhật Bản sắp mua lại US Steel, với lý do rằng công ty thép mang tính biểu tượng của Pennsylvania này nên vẫn nằm trong tay các chủ sở hữu người Mỹ: “US Steel là một công ty mang tính lịch sử của Mỹ, và việc duy trì các công ty thép Mỹ mạnh mẽ là điều vô cùng quan trọng đối với quốc gia chúng ta. Và tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống Biden, US Steel nên vẫn do người Mỹ sở hữu và điều hành. Và tôi sẽ luôn ủng hộ những người lao động trong ngành thép của Mỹ”.

Ông Trump cũng phản đối thỏa thuận với Nippon Steel và tuyên bố sẽ chặn thỏa thuận này nếu đắc cử Tổng thống Mỹ.

Pennsylvania là một trong số ít bang sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Các cuộc thăm dò cho thấy việc bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng đã cải thiện cơ hội của Đảng Dân chủ trong nỗ lực đánh bại ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Trump. Tuy nhiên hai ứng cử viên vẫn đang bám đuổi nhau sát nút cả trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc và ở cấp bang. Ông Trump không tổ chức sự kiện vận động tranh cử nào trong ngày 2/9.

Tuần này cũng đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chạy nước rút quan trọng sau Ngày Lao động (2/9) cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11. Cả ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Harris và đối thủ đảng Cộng hòa Trump đều dự kiến sẽ tăng cường tiếp cận cử tri, đặc biệt là ở các bang chiến trường như Pennsylvania, Georgia hay Michigan.