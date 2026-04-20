Tổng thống Belarus nói về quan hệ với ông Putin, chiến tranh và vai trò của Mỹ

Hải Yến |

Tổng thống Belarus Lukashenko đưa ra nhiều nhận định về quan hệ với Nga, xung đột quốc tế và vai trò của các cường quốc trong cuộc phỏng vấn.

Tổng thống Belarus Lukashenko.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng châu Âu không muốn xảy ra chiến tranh với Belarus và Nga, bất chấp các tuyên bố cứng rắn, trong cuộc phỏng vấn với RT.

Ông cũng cho biết mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin mang tính “anh em” và 2 bên coi trọng tình bạn.

“Ông Putin và tôi là bạn - thậm chí hơn cả bạn. Chúng tôi nói chuyện như anh em. Ông ấy muốn gặp tôi và làm bạn với tôi. Tôi cũng vui khi là bạn của ông Putin”, ông Lukashenko nói.

Về tương lai của Ukraine , ông Lukashenko cho rằng Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky có nguy cơ đánh mất đất nước nếu tiếp tục đi theo phương Tây.

“Ông ấy cần hiểu rằng nếu không dừng lại, ông ấy sẽ mất Ukraine… Ông ấy lại tiếp tục con đường quân sự hóa khi đi theo phương Tây với hy vọng nhận được tiền và vũ khí”, ông Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus cũng nhận định ông Zelensky không kiểm soát được áp lực từ các lực lượng dân tộc chủ nghĩa trong nước.

Về Venezuela , nhà lãnh đạo Belarus cho rằng Mỹ nên đạt thỏa thuận với Venezuela và trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro.

Về xung đột Trung Đông, ông Lukashenko nhận định sẽ không có bên chiến thắng trong xung đột giữa Iran và Mỹ.

“Sẽ không có người chiến thắng. Hòa bình mới chỉ có được chút ít nhưng rất mong manh. Đã có lệnh ngừng bắn, nhưng cần duy trì và đạt được hòa bình. Rất nhiều điều phụ thuộc vào ông Trump”, ông nói.

Ông cũng cho rằng Tổng thống Mỹ đã nhận ra việc leo thang thêm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo ông Lukashenko, Tổng thống Trump có thể tới Nga với vai trò trung gian hòa giải thông qua Belarus.

“Các đối thủ trước đây luôn đi theo con đường này. Và ông Donald Trump cũng có thể đến Nga với vai trò người hòa giải qua Belarus”, ông nói.

Ông cho rằng ông Trump thiếu một đội ngũ có thể phản biện.

“Không có ai nói với ông ấy rằng "ông sai rồi". Trong khi các tổng thống trước như ông Biden, Obama hay Clinton đều có những người dám phản đối họ”, ông Lukashenko nói.

Về khả năng xung đột với châu Âu , ông Lukashenko khẳng định Belarus không có ý định khởi xướng xung đột với Ba Lan và Litva.

“Chúng tôi không muốn điều đó, trừ khi bị kéo vào chiến tranh và buộc phải đáp trả”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh châu Âu không muốn đối đầu quân sự với Belarus và Nga.

Belarus sẽ không sử dụng toàn bộ kho vũ khí trong mọi tình huống, chỉ hành động khi thấy tồn tại bị đe dọa.

Ông Lukashenko cho rằng Mỹ đã tham gia đàm phán với ông vì hiểu rõ vai trò thực tế của ông trong nước.

Ông cũng phủ nhận việc mình có đủ nguồn lực để trở thành một nhà lãnh đạo độc đoán, đồng thời cho rằng Mỹ lại có đủ khả năng để ảnh hưởng tại nhiều quốc gia như Venezuela, Cuba.

Ông nhấn mạnh mục tiêu theo đuổi công bằng sẽ luôn là trọng tâm trong chính sách của mình.

Ông Lukashenko cho biết Belarus không còn phân bón kali hoặc phân bón khoáng để xuất khẩu sang Mỹ trong năm nay do đã ký hợp đồng và một số hàng đã nhận thanh toán trước.

Theo TASS
