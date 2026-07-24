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Tổng thống Bangladesh chuẩn bị từ chức

Bình Giang
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Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin - người từng là đồng minh của Thủ tướng bị lật đổ Sheikh Hasina, sẽ từ chức trong ngày 24/7, khi mới hoàn thành một nửa nhiệm kỳ.

Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin chuẩn bị từ chức giữa khủng hoảng chính trị 2026 - Ảnh 1.

Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin. (Ảnh: Reuters)

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bà Hasina tuyên bố sẽ trở về nước để đầu thú, sau thời gian sống lưu vong để tránh bản án.

Việc ông Shahabuddin từ chức nguyên thủ quốc gia và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang sẽ khiến bà Hasina không còn đồng minh nào giữ vị trí cấp cao trong bộ máy lãnh đạo.

Đảng Awami League của bà đã bị cấm hoạt động, trong khi nhiều lãnh đạo và thành viên của đảng đã bị bỏ tù hoặc phải lẩn trốn kể từ khi chính phủ của bà bị lật đổ trong làn sóng biểu tình do sinh viên dẫn đầu năm 2024.

Người phát ngôn của Tổng thống Shahabuddin không nêu lý do ông Shahabuddin từ chức. Tuy nhiên, ba nguồn thạo tin cho biết chính phủ đã gây sức ép buộc ông rời nhiệm sở do mối quan hệ lâu năm với bà Hasina. Điều này diễn ra sau khi cựu Thủ tướng Hasina nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bà dự định trở về Bangladesh.

Việc bà Hasina trở lại được đánh giá là sẽ thử thách những nỗ lực của chính phủ nhằm khôi phục ổn định tại quốc gia Hồi giáo với 173 triệu dân, sau 2 năm đầy biến động.

Theo Hiến pháp Bangladesh, sau khi ông Shahabuddin chính thức, Chủ tịch Quốc hội sẽ tự động đảm nhiệm vai trò quyền tổng thống cho đến khi tổng thống mới được bầu.

Tháng 11/2025, Tòa án Tội ác chiến tranh Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt bà Hasina, với cáo buộc ra lệnh trấn áp phong trào nổi dậy. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, cuộc trấn áp khiến gần 1.400 người thiệt mạng. Từ nơi lưu vong, bà Hasina bác bỏ mọi cáo buộc.

Thông tin về kế hoạch bà Hasina trở về từ Ấn Độ làm tăng sức ép lên chính phủ của ông Rahman phải loại bỏ những đồng minh cuối cùng của bà khỏi bộ máy.

Chức vụ tổng thống ở Bangladesh chủ yếu mang tính biểu tượng, còn quyền hành pháp thuộc về thủ tướng và nội các.

Tuy nhiên, vai trò này trở nên quan trọng hơn sau khi cuộc nổi dậy buộc bà Hasina phải chạy sang New Delhi vào tháng 8/2024, tạo ra khoảng trống quyền lực chính trị khi không còn quan chức dân cử nào khác nắm quyền.

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