Tổng thống Ba Lan triệu tập cuộc họp an ninh trước bất ổn ở Nga

Trong một thông báo sáng ngày 24/6, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê Prigozhin cho biết đang ở trụ sở của Quân sự phía Nam ở Rostov-on-Don, địa điểm được cho là sắp xếp một cuộc gặp giữa lực lượng đánh thuê này với các lãnh đạo Quốc phòng của Nga. Hãng tin Reuters cũng đưa tin lực lượng của Wagner đã nắm quyền kiểm soát các cơ sở quân sự ở Rostov và Voronezh của Nga.

Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở nước láng giềng cùng với các đồng minh và coi đây là vấn đề nội bộ của Nga. Lực lượng vũ trang của Ba Lan cũng đang được đặt trong tình trạng báo động trước các mối đe dọa hiện nay.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda

Trước bối cảnh phức tạp này, tối 24/6, Tổng thống Andrzej Duda đã triệu tập một cuộc họp với thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng và người đứng đầu các cơ quan đặc biệt để thảo luận tình hình an ninh hiện tại của Ba Lan. Đại diện nước này cho biết tình hình an ninh hiện tại ở Ba Lan vẫn được kiểm soát tốt và đang tiến hành các cuộc thảo luận để phối hợp hoạt động đảm bảo an ninh với các đồng minh.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavský cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Nga. Trước tình hình xung đột Ukraine đang tiếp diễn và nguy cơ ngày càng xấu đi, cũng như các mối đe dọa an ninh ở trong chính nước Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Séc cho biết các cảnh báo hạn chế việc đi du lịch đến Nga vẫn được áp dụng.