Tổng thiệt hại của Nga đã lên tới 1,5 triệu người?

Nga bị cho là đã mất từ 1,3 đến 1,5 triệu người thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Ukraine.

"Số thương vong về quân sự của Nga ước tính vào khoảng 1,5 triệu người", một quan chức cấp cao của NATO giấu tên đã đưa ra nhận xét này với Tạp chí UK Defence Journal bên lề cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh.

Theo nguồn tin chính thức, tổn thất của Nga vẫn tương đối ổn định ở mức 30.000 đến 35.000 người mỗi tháng. Việc liên tục mất đi nhân lực đang ngày càng khó bù đắp do hệ thống hậu cần y tế phức tạp và suy yếu của việc tuyển quân tình nguyện tham chiến.

Điện Kremlin hiện đang cố gắng tìm những cách thức mới để bổ sung quân số, đặc biệt là cho các đơn vị bộ binh tấn công vốn chịu tổn thất nặng nề nhất. Để duy trì lực lượng cho họ, Nga phải dùng phương pháp đặc biệt đó là dựa vào tù nhân, công dân mắc nợ và thậm chí cả người nước ngoài.

Mô hình tuyển quân này được NATO đánh giá là "khó khả thi" vì số lượng tân binh đã giảm xuống dưới mức tổn thất hàng tháng trong thời gian gần đây. Phần lớn các chiến binh nước ngoài được tuyển mộ trong suốt cuộc chiến, với số lượng khoảng 24.000 người, đến từ các quốc gia châu Phi.

Robot NRK Droid TW-7.62 của Ukraine bắt giữ 3 binh sĩ Nga.

Quan chức NATO này nhấn mạnh những người lính châu Phi thường không nắm được tình hình khi ký kết những hợp đồng mập mờ dưới những lời hứa hẹn sai sự thật.

Đồng thời sự hiện diện của họ hoàn toàn tách biệt với sự tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến đấu của những quân nhân chính quy đến từ Triều Tiên.

Nhìn chung, NATO nhận thấy áp lực quân sự, kinh tế và xã hội đối với Nga đang gia tăng do tình trạng thiếu nhiên liệu và sự bất mãn trong giới tinh hoa.

Mặc dù vậy theo NATO, nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, Nga vẫn có thể tạo ra đủ sức mạnh để tiếp tục cuộc chiến.

Trong lúc này, giới chức Nga chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về đánh giá của NATO, trước đó Nga thông báo 1,7 triệu binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, như vậy tổng con số thương vong của đối phương có thể đã lên đến... 10 triệu người.