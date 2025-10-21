Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Belarus cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , có buổi tiếp Thiếu tướng Pavel Muraveiko - Tổng Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Cộng hoà Belarus , đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thiếu tướng Pavel Muraveiko.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Belarus đã được triển khai hiệu quả, phù hợp với tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Cộng hòa Belarus đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Để tri ân sự giúp đỡ đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng Tượng đài tình đoàn kết - hữu nghị Việt Nam - Liên Xô (trong đó có các chuyên gia quân sự của Belarus) trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Belarus, hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn; triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bộ trưởng Phan Văn Giang, Thiếu tướng Pavel Muraveiko bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước có nhiều dư địa phát triển; đồng thời mong muốn Bộ trưởng Phan Văn Giang quan tâm, ủng hộ để quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ; đã chủ trì lễ đón chính thức Thiếu tướng Pavel Muraveiko tới thăm Việt Nam.

Quang cảnh lễ đón và hội đàm giữa đoàn quân sự cấp cao hai nước, sáng 20/10.

Tại cuộc hội đàm cấp cao sau lễ đón, hai bên đã chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, ASEAN là nhân tố then chốt trong định hình cấu trúc khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Việt Nam ủng hộ và cùng các thành viên củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường đoàn kết, thống nhất nội khối, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác.

Về biển Đông, Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên biển Đông bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, kiên trì Chính sách Quốc phòng "bốn không" vì lợi ích chung, phát triển bền vững và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhằm thúc đẩy hiệu quả việc duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác được xác định tại các văn bản đã ký kết; duy trì các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các quân, binh chủng Quân đội hai nước.

Hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hội thao quân sự; tiếp tục ủng hộ và tích cực tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế do mỗi bên tổ chức; đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác như khoa học quân sự, quân y.

Cho biết Việt Nam - Belarus là hai nước có nhiều điểm tương đồng, Thiếu tướng Pavel Muraveiko bày tỏ sự nhất trí với quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới, khu vực cũng như kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua.

Khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn nhiều dư địa, Thiếu tướng Pavel Muraveiko cho biết Belarus sẵn sàng hợp tác với các nước có chính sách hữu nghị, cùng nhau phát triển vì hoà bình, ổn định, phát triển; đồng thời đề nghị thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác về đào tạo, hội thao quân sự.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Pavel Muraveiko cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp nhận quân nhân Belarus sang học tập tiếng Việt; cho rằng đây là cơ hội để phía Belarus tăng cường hiểu biết về văn hoá, đất nước, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.