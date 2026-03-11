Tổng tài xứ Cam ở rể Việt Nam như thế này sao: Phụ vợ nhặt hạt điều, rửa loạt "xế hộp" tiền tỷ cho bố mẹ vợ

Sau đám cưới Việt - Cam từng "gây bão" mạng xã hội đầu năm 2026, cuộc sống sau hôn nhân của cặp đôi cô dâu Tây Ninh và chú rể Campuchia tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Không chỉ bởi chuyện tình xuyên biên giới đầy ngọt ngào, mà còn bởi những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng cực kỳ thú vị khi cả hai chính thức về chung một nhà.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau lễ cưới, chú rể Campuchia đã theo vợ về Việt Nam ở rể và cùng sinh sống trong dinh thự của gia đình nhà vợ tại Tây Ninh. Ngay từ tiệc cưới tổ chức tại Việt Nam trước đó, cô dâu từng "nhá hàng" vài góc nhỏ về cơ ngơi của gia đình, nhưng chỉ đến khi đám cưới kết thúc, toàn bộ khung cảnh mới dần được hé lộ khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, gia đình cô dâu sở hữu một dinh thự màu trắng nổi bật với thiết kế hiện đại, cao khoảng 4-5 tầng. Khuôn viên sân nhà rộng rãi đến mức có thể đỗ cùng lúc 4 chiếc ô tô mà vẫn còn dư nhiều khoảng trống. Chính chi tiết này khiến dân mạng nhanh chóng "soi" và bàn tán rôm rả.

Nhiều người còn đồn đoán rằng dàn 4-5 chiếc ô tô trong sân là mỗi thành viên trong nhà sở hữu một chiếc riêng. Thậm chí, có người tinh ý nhận ra chiếc xe Ford được cho là hồi môn mà bố vợ tặng cho con rể nhân ngày cưới cũng xuất hiện trong dãy xe đậu ngay ngắn trước sân. Chỉ riêng em của cô dâu vì chưa đủ tuổi lái xe nên chưa có xe riêng.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng thích thú nhất lại không phải sự hoành tráng của dinh thự hay dàn xe sang, mà là khoảnh khắc sinh hoạt cực kỳ bình dị của cả gia đình.

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, bốn chiếc ô tô được xếp hàng nối đuôi nhau trong sân. Thay vì mang xe ra tiệm rửa, cả gia đình lại cùng nhau xắn tay áo làm việc nhà. Từ hai vợ chồng son, bố vợ, mẹ vợ cho đến các em đều chia nhau lau, xịt nước, kỳ cọ từng chiếc xe.

Khung cảnh cả nhà cùng cười nói, vừa rửa xe vừa trò chuyện khiến nhiều người cảm thấy rất gần gũi. Dù sống trong dinh thự rộng lớn với dàn xe đắt tiền, gia đình cô dâu vẫn giữ thói quen sinh hoạt giản dị, tự tay làm những việc nhỏ trong nhà.

Chính sự đối lập thú vị giữa "cơ ngơi khủng" và những khoảnh khắc đời thường ấm áp đã khiến đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước không khí gia đình hòa thuận, đồng thời dành lời khen cho chú rể Campuchia khi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống bên gia đình vợ.

Không ít người cho rằng, sau đám cưới rộn ràng gây sốt đầu năm, chính những khoảnh khắc giản dị như thế này mới là điều khiến câu chuyện của cặp đôi Việt – Cam tiếp tục được cộng đồng mạng quan tâm. Bởi cuối cùng, sau tất cả sự chú ý của mạng xã hội, điều đáng quý nhất vẫn là cuộc sống gia đình ấm áp và bình yên khi cả hai đã chính thức về chung một nhà.