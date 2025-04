Tổng tài triệu đô bỏ cả gia sản để vào showbiz: Visual tuyệt đối điện ảnh đóng phim nào cũng gây bão

Từng là CEO của một công ty triệu đô, có sự nghiệp kinh doanh trải dài qua 10 quốc gia, Son Seok Koo hoàn toàn có thể sống nhàn tênh cả đời trong sự sung túc và hào nhoáng. Nhưng không, anh chọn lội ngược dòng, dấn thân vào con đường đầy rủi ro mang tên showbiz. Không bệ đỡ truyền thông, không scandal chiêu trò, giờ đây, cái tên Son Seok Koo đã trở thành cái tên bảo chứng cho chất lượng phim ảnh xứ Hàn, với diễn xuất đỉnh cao và visual điện ảnh.

Từ bỏ cả cơ đồ để theo đuổi đam mê

Hoạt động showbiz đã nhiều năm, ít ai biết rằng Son Seok Koo từng là một thiếu niên hướng nội, ít nói, khiến bố mẹ lo lắng đến mức phải đưa anh sang Canada học cấp hai để “mở mang tầm mắt”. Tại đây, Son Seok Koo bắt đầu nuôi mộng làm phim tài liệu. Anh theo học ngành Nghệ thuật thị giác và phim ảnh tại Học viện Nghệ thuật Chicago, ấp ủ giấc mơ kể những câu chuyện chân thật chạm tới trái tim con người.

Nhưng đời không như là mơ. Sau khi nhập ngũ và gia nhập lực lượng Zaytun tham gia gìn giữ hòa bình tại Iraq, Seok Koo nhận ra phim tài liệu không còn là lối đi anh mong đợi. Trải nghiệm thực tế khiến anh thay đổi cách nhìn về thế giới, về cuộc sống và cả về bản thân.

Rời quân ngũ, anh quay lại Canada để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Thế nhưng giữa những buổi luyện tập vất vả, tình yêu với nghệ thuật vẫn chưa bao giờ tắt. Anh lén học diễn xuất vào buổi tối, âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên cho tương lai trở thành diễn viên.

Nhưng rồi, bước ngoặt lớn nhất lại không nằm ở sân bóng hay phim trường, mà là trong... phòng họp. Sau một thời gian dài vật lộn với cuộc sống, Son Seok Koo trở về Hàn Quốc và nắm quyền điều hành một công ty phân phối lớn, có chi nhánh tại hơn 10 quốc gia. Trong thời kỳ đỉnh cao, công ty của anh đạt doanh thu hơn 4,6 triệu USD mỗi năm (tương đương hơn 106 tỷ đồng). Người ta đồn rằng anh xuất thân trong một gia đình giàu có, có nền tảng kinh doanh vững chắc, lại còn sở hữu tư duy nhạy bén và tài lãnh đạo.

Vậy mà Son Seok Koo đã chọn buông bỏ tất cả: từ chức CEO, rút khỏi hội đồng quản trị và lặng lẽ bước chân vào làng giải trí. Không chiêu trò, không ồn ào, anh chọn bắt đầu lại từ con số 0 – chỉ vì một đam mê chưa từng nguôi ngoai với nghệ thuật thứ bảy.

Khởi đầu muộn nhưng thành công vang dội

So với nhiều đồng nghiệp cùng thời, Son Seok Koo khởi nghiệp khá muộn. Anh chỉ bắt đầu được chú ý vào năm 2018 với vai nam phụ trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi – bộ phim đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Từ một cái tên kém nổi, Seok Koo bất ngờ trở thành “người tình trong mộng” của hội chị em nhờ gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu hút hồn và khí chất trầm lặng đầy mê hoặc. Vai diễn của anh là kiểu nhân vật ít thoại, nội tâm nặng đô, càng xem càng cuốn – và đó cũng chính là màu sắc giúp Son Seok Koo nổi bật giữa một rừng nam diễn viên cùng thời.

Nhật Ký Tự Do Của Tôi

Kể từ cú bứt phá đó, Son Seok Koo liên tục góp mặt trong các dự án đình đám. Vai chính trong Nhật Ký Tự Do Của Tôi khiến anh bật lên như một hiện tượng mạng xã hội, được yêu thích không chỉ tại Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia châu Á. Tiếp đó là Truy Bắt Lính Đào Ngũ (D.P.) – bộ phim lột tả mặt tối trong quân ngũ với nhân vật trung úy Lim Ji Sup sắc sảo, gai góc. Rồi đến Big Bet – nơi anh đối đầu gay gắt với tiền bối Choi Min Sik trên màn ảnh, không hề bị lép vế chút nào. Đặc biệt, cú nổ The Roundup 2 giúp Son Seok Koo nâng tầm tên tuổi, trở thành nam chính phòng vé đáng gờm, ghi điểm nhờ thần thái lỳ lợm và phong cách hành động cực ngầu.

The Roundup 2

Có thể nói, phim nào có mặt Son Seok Koo là phim đó hot – từ truyền hình tới điện ảnh, từ vai phản diện đến chính diện. Anh không đóng quá nhiều phim mỗi năm, nhưng cứ xuất hiện là lại khiến người xem phải bàn tán vì độ chất trong từng phân cảnh.

Không chỉ diễn xuất tinh tế, Son Seok Koo còn gây thương nhớ bởi visual “điện ảnh” hiếm có. Vừa nam tính, vừa quyến rũ, ánh mắt anh luôn toát lên sự từng trải và chiều sâu khiến khán giả khó lòng rời mắt. Anh mang đến cảm giác của một quý ông trưởng thành, lạnh lùng nhưng ấm áp – thứ sức hút không ồn ào nhưng khiến người ta nhớ mãi. Hay như bạn diễn Jeon Jong Seo đã từng miêu tả, Son Seok Koo toát ra sự "ngọt ngào và gợi cảm" vô cùng lôi cuốn.

Vai diễn độc lạ chưa từng thấy ở Đẹp Hơn Cả Thiên Đường

Năm 2025, Son Seok Koo một lần nữa khiến công chúng bất ngờ khi tham gia Đẹp Hơn Cả Thiên Đường - bộ phim truyền hình cảm động về tình yêu vượt thời gian, vượt cả cái chết. Anh vào vai Ko Nak Jun – người chồng tật nguyền của nhân vật chính Hae Sook (do huyền thoại Kim Hye Ja thủ vai), lớn hơn anh đến... 42 tuổi ngoài đời thực.

Bộ phim kể về hành trình 60 năm yêu nhau của một cặp đôi già – người vợ tảo tần kiếm sống bằng nghề cho vay nặng lãi, bắt đầu từ chính khoản tiền bảo hiểm của chồng – người bị tai nạn và mất khả năng đi lại từ tuổi đôi mươi. Dù cuộc sống nghèo khó, hai người vẫn sống trọn vẹn trong tình yêu nồng nàn suốt cả đời.

Khi chồng qua đời, bà Hae Sook cũng rời cõi trần và phát hiện thế giới bên kia là có thật. Ở Thiên Đường, bà bất ngờ gặp lại chồng mình – nhưng trong hình dạng một chàng trai trẻ trung, bảnh bao. Son Seok Koo – trong vai “linh hồn” của người chồng – đã hóa thân thành một “chàng trai của thanh xuân” với cách thể hiện đầy cảm xúc, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Không hề tạo cảm giác kệch cỡm dù chênh lệch tuổi tác quá lớn với bạn diễn, Son Seok Koo một lần nữa chứng minh đẳng cấp diễn xuất. Vai diễn này không chỉ gây bất ngờ mà còn lấy đi nước mắt của biết bao khán giả bởi sự dịu dàng, chân thành và tinh tế của anh.

Nguồn ảnh: Hancinema

Cuộc sống ở tuổi 81 của nữ NSƯT là giọng đọc huyền thoại "Bản tin chiến thắng 30/4/1975"