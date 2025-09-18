“Tổng tài” ra hiệu lệnh đánh nhân viên quán cà phê nắm trong tay công ty "khủng" cỡ nào?

Đoạn clip lan truyền cho thấy trong lúc nhân viên đang làm việc tại quầy, một người đàn ông bất ngờ lao tới đấm liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân gục xuống sàn. Ngay sau đó, một khách nam khác mặc vest nhanh chóng bước tới, vừa ra hiệu vừa hô to “thôi, thôi, thôi”, buộc người tấn công dừng lại và quay về bàn.

Không ít cư dân mạng còn nhanh chóng truy tìm danh tính của người đàn ông mang dáng dấp “tổng tài” này để xác minh liệu anh có thật sự là doanh nhân ngoài đời thực như đồn đoán hay không. Theo thông tin trên trang Facebook cá nhân, nam thanh niên tên N.V.T. được giới thiệu là Chủ tịch của Công ty cổ phần đào tạo W.B.A.

Theo thông tin từ báo Dân trí, thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty cổ phần đào tạo W.B.A. thành lập từ tháng 11/2022. Ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 3 tỷ đồng do 5 cá nhân góp vốn thành lập. Cá nhân N.V.T. góp 1,83 tỷ đồng (61% vốn còn lại).

N.V.T. (sinh năm 1998) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Theo tìm hiểu W.B.A. từng mở khóa đào tạo tài chính gia đình online hồi tháng 7. Một khóa học có giá 1 triệu đồng nhưng được giảm còn 299.000 đồng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu T. còn điều hành một nhóm “Ý tưởng khởi nghiệp” thu hút hơn 200.000 thành viên và thường xuyên đăng tải hình ảnh những buổi họp, gặp gỡ cùng nhiều bạn trẻ.

Liên quan đến sự việc đánh nhân viên quán cà phê, chiều 18/9, vị "tổng tài" cũng đã chia sẻ bài viết để gửi lời xin lỗi.

"Hiện tôi cùng em trai đang làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng và cũng đã chủ động liên hệ, phối hợp với phía quán để sự việc được xử lý đúng mực. Thay mặt em trai, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn nhân viên và tập thể quán cà phê, cũng như tới mọi người đã phải bận tâm vì câu chuyện này.

Mong rằng tất cả chúng ta có thể nhìn sự việc với tinh thần tôn trọng, cảm thông và thượng tôn pháp luật, để mọi chuyện sớm khép lại trong sự bình yên", anh T. viết.

Hiện Công an phường Vĩnh Tuy đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc. Dư luận mong chờ cơ quan chức năng sớm công bố kết quả điều tra để có cái nhìn đầy đủ, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi người cần giữ bình tĩnh, tuân thủ quy định nơi công cộng để tránh những hành vi bạo lực đáng tiếc như trên.