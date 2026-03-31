"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên không được hưởng án treo

Phạm Trang (t/h) |

HĐXX phúc thẩm xét thấy bị cáo Nguyễn Văn Thiên suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ khi không chối được thì mới nhận tội.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 31/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Thiên (trú xã Ô Diên, Hà Nội) trong vụ án "tổng tài" phất tay chỉ đạo đánh người.

Trước đó, ngày 30/1, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thiên 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thiên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Phiên tòa phúc thẩm được xét xử theo hình thức trực tuyến kết nối từ TAND TP Hà Nội với Trạm tạm giam số 2 Công an TP Hà Nội. Có một luật sư bào chữa cho bị cáo Thiên tham gia phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Thiên không nhận tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thiên nhận tội, thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng án treo, xin giảm hình phạt.

HĐXX phúc thẩm xét thấy bị cáo Thiên suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối lỗi, chỉ khi không chối được thì mới nhận tội. Bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới để xử dưới khung, bản án sơ thẩm đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Do đó, HĐXX bác đơn kháng cáo và quyết định tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Thiên.

 

Hai bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Như Hoàn)

 

Vietnamnet thông tin, theo bản án sơ thẩm khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, bị cáo Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Long Vũ (23 tuổi, ở Bắc Ninh) và hai người khác tên N. và H. đến quán cà phê ở tầng 1 tòa nhà T6, khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội). 

Trong lúc ngồi uống nước tại quán, Thiên lấy tẩu thuốc lá ra đưa cho anh H. Khi anh H. hút thuốc được một lúc thì chủ quán là anh Ngô Minh Đ. (SN 1997) đứng ở quầy thu ngân nhắc nhóm của Thiên và H. rằng quy định trong quán không được hút thuốc.

Anh H. đặt tẩu thuốc xuống bàn không hút nữa. Một lúc sau, Thiên cầm tẩu, bật lửa châm thuốc hút thì anh Đ. tiếp tục nhắc: “Nếu mình hút thuốc thì ra bàn ngoài ngồi”, nhưng Thiên không đồng ý và tranh cãi với anh Đ.

Một lúc sau, thấy Thiên vẫn tiếp tục hút thuốc, anh Đ. bực tức nhắc lần thứ ba: “Anh ơi, anh không hiểu tiếng người à”. Thấy vậy, Thiên tỏ thái độ bức xúc rồi giơ tay phải lên, quay sang nói với Vũ ra tát Đ.

Nghe Thiên nói, Vũ đang ngồi bên cạnh bèn đứng dậy, đi vào trong quầy thu ngân, tiến đến vị trí anh Đ. đang ngồi, tát vào mặt chủ quán một phát. Bị tấn công bất ngờ, anh Đ. đứng dậy, đẩy Vũ ra thì nhận thêm một cú đấm vào mặt và ngã ra sàn nhà.

Nghe tiếng chửi bới, xô xát ở quầy thu ngân bên trong quán, Thiên vẫn ngồi ở ghế uống nước, không ngoái lại nhìn mà giơ thẳng tay phải lên và nói: “Thôi, thôi, thôi”. Nghe tiếng hô của Thiên, Vũ quay lại ghế tiếp tục ngồi uống nước.

Tiếp đó, một nhân viên quán ra bàn của Thiên và Vũ nói: “Quy định của quán là không được hút thuốc trong quán”, thì Thiên yêu cầu gọi chủ quán ra giải quyết.

Khi nhân viên này cho biết anh Đ. chính là chủ quán, Thiên không nói gì. Nhóm của Thiên và Vũ ngồi uống nước khoảng 15 phút rồi tất cả ra về.

Sau đó, người nhà đã đưa anh Ngô Minh Đ. đến bệnh viện khám, chữa và trình báo sự việc đến Công an phường Vĩnh Tuy. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an thu giữ 2 USB chứa các clip ghi nhận lại nội dung sự việc do mẹ anh Đ. giao nộp.

