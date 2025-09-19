Hình ảnh nam thanh niên giơ tay lên tại quán cà phê. Ảnh camera ghi lại.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video kèm theo thông tin về việc một nhóm thanh niên ăn mặc được cho là khá lịch sự vào quán cà phê trong khu chung cư cao cấp ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Tuy nhiên, trong lúc xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán về việc bị nhắc nhở không được hút thuốc bên trong quán, thì một nam thanh có phong thái như "tổng tài" trên phim ảnh, đã giơ tay lên, sau đó một người trong nhóm tiến tới khu vực nhân viên và đánh nạn nhân. Sau đó, "tổng tài" này tiếp tục giơ tay và nói thôi.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, cho biết tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông tin ban đầu và qua video thấy, xuất phát mâu thuẫn từ việc nam nhân viên quán cà phê nhắc nhở nhiều lần nhóm khách nam hút thuốc lá trong không gian kín. Sau đó, dẫn tới sự việc người đàn ông đã đi vào khu vực quầy thu ngân đứng đối diện với nam nhân viên đang ngồi trên ghế và đánh.

Theo quan điểm của luật sư Thơm, hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác và các quy tắc ứng xử văn minh, tôn trọng trật tự nơi đông người có nhiều người vào quán cà phê. Hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công". Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 134, 318 Bộ luật hình sự.

Hiện nay, được biết nam nhân viên bị đối tượng hành hung đã được gia đình khi khám bệnh tại cơ sở y tế. Nếu nam nhân viên đề nghị xử lý đối tượng thì cơ quan Công an sẽ hoàn tất các thủ tục giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe theo quy định để có căn cứ xử lý về tội "Cố ý gây thương tích". Nếu kết quả giám định có tỷ lệ % thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết "có tính chất côn đồ".

Theo quan điểm của luật sư Thơm, mô hình nhà hàng, quán ăn uống ở nước ta hiện nay phát triển rất nhiều và khá phổ biến. Hàng quán là nơi tụ tập nhiều người nên được coi là nơi sinh hoạt đông người.

Do đó, những hành động như đánh nhau trong nhà hàng, quán ăn uống không chỉ gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, gây ra thương tích cho người khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa bàn. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở xem xét những nơi này là nơi công cộng để xử lý về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Đối với nam thanh niên có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy đi vào hành hung nam nhân viên và sau đó giơ tay hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi" sẽ được cơ quan Công an làm rõ động cơ, mục đích có những hành động và lời nói đó.

"Nếu có căn cứ xác định những hành động đó để chỉ đạo cho người khác vào đánh nam nhân viên, gây rối trật tự công cộng thì sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm là người khởi xướng, chỉ đạo, xúi giục người khác phạm tội" - luật sư Thơm cho biết.