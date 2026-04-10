HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tổng tài đời đầu 47 tuổi vẫn như trai tráng, tạ 100kg chỉ dùng 1 tay nâng

Linh An |

Tuổi tác dường như không ảnh hưởng đến phong độ của mỹ nam này.

Ngô Tôn là một trong những mỹ nam đình đám của màn ảnh Hoa ngữ một thời, từng ghi dấu với loạt phim thần tượng và được khán giả ưu ái gọi bằng những biệt danh như “nam thần không tuổi” hay “tổng tài đời đầu”. Dù hiện tại không còn đóng phim nhưng những hình ảnh Ngô Tôn tham dự sự kiện vẫn giữ sức hút mạnh mẽ trên các diễn đàn MXH. Điển hình như tại một event gần đây, mỹ nam xứ Đài tiếp tục khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi khoe diện mạo trẻ trung, phong độ ở tuổi 47, gần như không thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao. Ngoại hình điển trai, phong cách thời trang trẻ trung giúp anh một lần nữa chứng minh danh xưng “đóng băng nhan sắc” là hoàn toàn xứng đáng.

Ngô Tôn xuất hiện đầy trẻ trung với con trai tại 1 sự kiện thương hiệu mới đây. (Nguồn: TikTok)

Ngô Tôn thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khi xuất hiện với visual trẻ trung đáng kinh ngạc. Dù đã bước sang độ tuổi U50, gương mặt của nam diễn viên vẫn giữ được đường nét sắc bén, làn da không xuất hiện nhiều dấu hiệu tuổi tác. Kiểu tóc gọn gàng càng tôn lên vẻ nam tính, phong độ. Đặc biệt, khi diện trang phục thể thao với áo khoác phối màu cùng áo thun đơn giản bên trong, mỹ nam xứ Đài trông đã trẻ còn thêm trẻ. Outfit này không chỉ giúp anh “hack tuổi” mà còn làm nổi bật vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn không thua gì các nam thần trẻ tuổi.

Cam thường bảnh bao, trẻ trung của Ngô Tôn tại sự kiện.

Cộng đồng mạng choáng trước khả năng "đóng băng nhan sắc" của Ngô Tôn.

Ngô Tôn thời trẻ sở hữu visual gần như “chuẩn nam thần” khiến người nhìn phải say đắm, trở thành hình mẫu lý tưởng của khán giả xứ Đài. Gương mặt của nam diễn viên nổi bật với đường nét sắc sảo nhưng vẫn hài hòa: sống mũi cao, thẳng, khuôn hàm góc cạnh cùng đôi mắt sâu tạo cảm giác vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Điểm đặc biệt nằm ở tỷ lệ gương mặt cân đối, đường nét pha trộn giữa vẻ thư sinh và nam tính. Làn da sáng, nụ cười ấm áp lại giúp tổng thể visual trở nên gần gũi, dễ tạo thiện cảm.

Để giữ được phong độ đáng ngưỡng mộ ở tuổi U50, Ngô Tôn duy trì chế độ luyện tập nghiêm ngặt suốt nhiều năm. Nam diễn viên nổi tiếng là “fan cứng” của gym, thường xuyên tập tạ với cường độ cao để giữ cơ thể săn chắc và khỏe mạnh. Không chỉ dừng ở những bài tập cơ bản, anh còn có thể nâng mức tạ lên tới 100kg, thậm chí thực hiện động tác nâng tạ bằng một tay – điều không phải ai cũng làm được ở độ tuổi này. Bên cạnh đó, "tổng tài đời đầu" cũng chú trọng chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm giàu protein và hạn chế dầu mỡ. Lối sống kỷ luật, khoa học đã giúp mỹ nam xứ Đài duy trì vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp rõ nét, đồng thời giữ được nguồn năng lượng tích cực, trẻ trung mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Hình thể khiến nhiều người phải nể của Ngô Tôn ở tuổi 47. (Ảnh: Weibo)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại