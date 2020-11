Tổng Lãnh sự Anh giao lưu cùng 300 sinh viên Cần Thơ

Chiều ngày 30/10 vừa qua, Đại học Greenwich (Việt Nam) tại Cần Thơ đã tiếp và làm việc với Đoàn Tổng Lãnh sự Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, do Tổng Lãnh sự Emily Hamblin làm trưởng đoàn.

Đây là lần đầu tiên Tổng Lãnh sự Emily Hamblin có chuyến thăm và làm việc tại một cơ sở giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên tại Việt Nam từ 22/09/2020.

Đoàn Tổng Lãnh sự Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland chọn ghé thăm Đại học Greenwich (Việt Nam) tại Cần Thơ - nơi những cử nhân Anh Quốc tương lai đang theo học. Đoàn Tổng Lãnh sự đã trao đổi cùng ban lãnh đạo, CBGV của trường về những thành tựu và định hướng phát triển của trường cũng như mô hình giáo dục Anh Quốc tại Việt Nam trong tương lai.

Đoàn Tổng Lãnh sự chọn ghé thăm nơi những cử nhân Anh Quốc tương lai đang theo học.

Không chỉ tham quan cơ sở vật chất của Đại học Greenwich (Việt Nam) tại Cần Thơ, Tổng Lãnh sự Emily Hamblin đã có buổi trao đổi sôi nổi cùng hơn 300 sinh viên của trường về chủ đề "How technology is changing our world and career trend in 4.0 industrial revolution" (Công nghệ đang thay đổi thế giới và xu hướng nghề nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 như thế nào?).

Tổng Lãnh sự Emily Hamblin trao đổi cùng sinh viên về chủ đề liên quan đến thời đại công nghiệp 4.0.

Theo Tổng Lãnh sự, giới trẻ Việt Nam chính là một yếu tố để thúc đẩy đổi mới. Những cơ hội mà tuổi trẻ có là ý tưởng mới, những ý tưởng khác biệt, tinh thần nhiệt huyết và những kết nối mới. Tuy nhiên, người trẻ phải đối mặt với nhiều vấn đề của nền kinh tế và tương lai trước những thay đổi nhanh chóng và các công nghệ mới ra đời. Chính vì vậy, giáo dục và trau dồi kỹ năng là vô cùng quan trọng.

Đây cũng là cơ hội quý báu để các cử nhân Anh Quốc tương lai tìm hiểu sâu sắc hơn về nền giáo dục mà các bạn đang theo học tại Đại học Greenwich (Việt Nam). Các sinh viên đã nghiêm túc lắng nghe những chia sẻ quý báu của bà Emily Hamblin và sôi nổi với những câu hỏi liên tục được đặt ra cho vị Tổng Lãnh sự.

Các sinh viên Đại học Greenwich (Việt Nam) tự tin đặt câu hỏi cho Tổng Lãnh sự bằng tiếng Anh.

Cuối chương trình, bà Lý Thúy Hằng – Trưởng ban Công tác sinh viên, đại diện Đại học Greenwich (Việt Nam) tại Cần Thơ gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng Lãnh sự Emily Hamblin và Đoàn đã dành thời gian đến giao lưu cùng CBGV, sinh viên ĐH Greenwich (Việt Nam) tại Cần Thơ, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland cũng như cá nhân Tổng Lãnh sự Emily Hamblin với các hoạt động của trường trong tương lai.

Tập thể sinh viên tham gia buổi tọa đàm chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Lãnh sự.

ĐH Greenwich (Việt Nam) được hình thành trên cơ sở liên kết giữa Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) và Tổ chức giáo dục FPT từ năm 2009. Chương trình học được thẩm định, công nhận về chất lượng bởi các chuyên gia của Vương quốc Anh và Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học QAA. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân (Bằng Đại học) do Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cấp, có giá trị toàn cầu. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ tại nhiều nước trên thế giới.

Hiện nay, ĐH Greenwich (Việt Nam) có 4 cơ sở đào tạo trên cả nước tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Tính đến nay, đã có hơn 12.000 sinh viên từ 12 quốc gia trên thế giới tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân từ Vương quốc Anh tại Đại học Greenwich (Việt Nam).