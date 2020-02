Tổng kết Oscar 2020: Parasite toàn thắng với 4 tượng vàng danh giá nhất, Joker ngậm ngùi về thứ 3

Vậy là một mùa Oscar nữa đã qua để lại không ít những dư âm tốt đẹp với phần kết quả thực sự xứng đáng. Cùng điểm lại những bộ phim nhận được nhiều tượng vàng nhất mùa Oscar 2020.

1. Parasite chiến thắng giòn giã với 4 giải thưởng lớn nhất

Với 4 giải thưởng: Kịch bản gốc, Đạo diễn và Phim quốc tế xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất, lễ trao giải Oscar năm nay đích thị thuộc về Parasite (Kí Sinh Trùng). Đây là bộ phim châu Á đầu tiên đạt được nhiều thành tích tại Oscar đến vậy.

Parasite khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng

Đạo diễn Bong Joon Ho

2. 1917 về nhì với 3 giải

Trình chiếu vội, không gây được tiếng vang quá mạnh mẽ đối với khán giả quốc tế nhưng 1917 vẫn chinh phục được giới chuyên môn và nhận về 3 giải thưởng danh giá bao gồm: Quay phim xuất sắc nhất (Mihai Mălaimare Jr.), Hòa âm xuất sắc nhất, Kỹ xảo và hiệu ứng phim xuất sắc nhất.

1917 nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn

3. Joker, Ford v Ferrari và Once Upon A Time... in Hollywood ngậm ngùi nhận 2 giải

Dù là ba bộ phim bom tấn của năm, đạt doanh thu ấn tượng và từng khiến màn ảnh rộng thế giới sục sôi nhưng cả Joker, Ford v Ferrari và Once Upon A Time... in Hollywood đều chỉ nhận được hai giải. Cụ thể như sau.

Joker:

Nam chính xuất sắc nhất: Joaquin Phoenix

Nhạc phim gốc xuất sắc nhất: Hildur Guðnadóttir

Joaquin Phoenix

Jocker thắng 2 giải

Ford v Ferrari:

Biên tập âm thanh xuất sắc nhất: Don Sylvester

Dựng phim xuất sắc nhất: Michael McCusker và Andrew Buckland

Upon A Time... in Hollywood:

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Brad Pitt

Thiết kế sản xuất sắc nhất: Barbara Ling, Nancy Haigh