Tổng Giám đốc Vinpearl từ nhiệm

Ông Đặng Thanh Thủy

Công ty Cổ phần Vinpearl vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Đặng Thanh Thủy.

Ông Đặng Thanh Thủy sinh 22/05/1969, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Từ năm 2004 đến năm 2011, ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Vinpear. Năm 2008, ông là Thành viên HĐQT Vinpearl.

Từ 2016 - 2019, ông là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang. Năm 2024, ông được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl.

Vinpearl chính thức niêm yết cổ phiếu trên HoSE từ ngày 13/5, trở thành doanh nghiệp mới nhất xuất hiện trên sàn. Với bước đi này, Vinpearl là cái tên thứ tư trong hệ sinh thái Vingroup có cổ phiếu giao dịch trên HoSE, bên cạnh Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM) và Vincom Retail (VRE).

Tính đến thời điểm hiện nay, Vinpearl đang sở hữu 5 công ty con, gồm: Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch Phúc An; VinWonders Nha Trang; Công ty Đầu tư và Phát triển Khách sạn Landmark 81; Công ty Đầu tư và Phát triển Khách sạn Thanh Hóa và Vinpearl Cửa Hội.

Theo báo cáo tài chính quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp từ mảng hoạt động này đạt 819 tỷ đồng, cao gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ đó, Vinpearl báo lãi sau thuế 169 tỷ đồng trong quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt khoảng 12.700 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần từ mảng dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống – bao gồm các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các khách sạn do doanh nghiệp quản lý – đạt xấp xỉ 8.100 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn này đạt hơn 428 tỷ đồng.

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và nghỉ dưỡng, Vinpearl hiện vận hành mạng lưới 51 cơ sở tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trọng tâm là 31 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với quy mô hơn 16.000 phòng, đồng thời phát triển hệ sinh thái đa dạng bao gồm công viên chủ đề, khu vui chơi giải trí, sân golf cùng chuỗi dịch vụ ẩm thực.