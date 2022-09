Tổng giám đốc Vingroup nhận lương bao nhiêu?

Tập đoàn Vingroup mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét. Báo cáo của Vingroup lần đầu tiên hé lộ thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và lương của Ban điều hành.

Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup không nhận thù lao. Cùng với ông Vượng, bà Nguyễn Diệu Linh và ông Yoo Ji Han cũng không có thù lao trong nửa đầu năm 2022.

Trong các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị Vingroup, bà Phạm Thúy Hằng và Bà Phạm Thu Hương cùng nhận 1,017 tỷ đồng. ông Nguyễn Việt Quang nhận 929 triệu đồng. Ba ông Adil Ahmad, Chin Michael Jaewuk và Ronaldo Dy-Liacco Ibasco cùng nhận 517 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng thù lao cho Hội đồng quản trị Vingroup là 4,514 tỷ đồng, cao gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái do năm ngoái chỉ có 2 người nhận thù lao là ông Marc Villiers Townsend (203 triệu đồng) và ông Ling Chung Yee Roy (204 triệu đồng).

Về phía ban điều hành, Tổng giám đốc Nguyễn Việt Quang nhận lương 6,184 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, bình quân 1,03 tỷ đồng mỗi tháng, tăng 9% so với cùng kỳ. Như vậy, cộng với thù lao từ vị trí trong Hội đồng quản trị, ông Quang nhận về hơn 7,1 tỷ đồng.

Các thành viên quản lý khác nhận lương tổng cộng 13,389 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, Ban giám đốc của Vingroup có 4 người gồm ông Nguyễn Việt Quang, bà Mai Hương Nội, ông Phạm Văn Khương và bà Dương Thị Hoàn.

6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 31.613 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các dự án bất động sản đang trong quá trình xây dựng và sẽ được bàn giao nhiều trong nửa sau của năm nay, trong khi các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt như kinh doanh khách sạn và vui chơi giải trí tăng 80%, hay y tế và giáo dục tăng lần lượt 43,6% và 14% chủ yếu do các cơ sở đã hoạt động bình thường và khởi sắc so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế trong sáu tháng đầu năm 2022 đạt 3.487 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng.

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2022, tổng tài sản Vingroup đạt 528.958 tỷ đồng, tăng 23% so với 31 tháng 12 năm 2021. Trong đó, hàng tồn kho tăng 61% lên 80.978 nghìn tỷ do tăng chỉ tiêu Bất động sản để bán đang xây dựng liên quan đến dự án mới mở bán Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire. Các sản phẩm dự kiến được giao từ quý 3 năm 2022, giúp hoàn thành mục tiêu đề ra ở mảng Bất động sản.