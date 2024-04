Tổng giám đốc OCB Nguyễn Đình Tùng xin từ nhiệm

Gia nhập vào OCB từ tháng 04/2012 và chính thức đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc từ tháng 08/2012, cùng với Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Đình Tùng đã dẫn dắt và đưa OCB từ một ngân hàng nhỏ trở thành ngân hàng tư nhân trong nhóm hoạt động hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.



Trong thư từ nhiệm gửi tới Hội đồng quản trị (HĐQT), ông Nguyễn Đình Tùng bày tỏ sự trân trọng đối với HĐQT đã tin tưởng, cũng như sự gắn kết của toàn thể đội ngũ CBNV ngân hàng trên toàn hệ thống. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục đóng góp và đồng hành với OCB trong vai trò Thành viên Hội đồng quản trị, để triển khai chiến lược phát triển bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển mạng lưới đối tác lớn.

Ông Nguyễn Đình Tùng đã gắn bó với OCB 12 năm ở cương vị Tổng giám đốc

Được biết, việc bầu cử ông Nguyễn Đình Tùng vào HĐQT từ tháng 4/2023 nằm trong kế hoạch bổ sung nguồn lực lãnh đạo của OCB, nhằm chuẩn bị và thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai các kế hoạch chiến lược của ngân hàng.

Ban lãnh đạo OCB cũng kỳ vọng với việc sắp xếp Ông Nguyễn Đình Tùng làm thành viên thường trực trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành được bổ sung nguồn lực mới trong thời gian tới, ngân hàng sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Trong ngày 24/4, OCB cũng công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với kết quả kinh doanh tích cực, hầu hết các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng tốt. Dư nợ thị trường 1 đạt 153.199 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2023; Tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ, trong đó thu thuần từ lãi đạt 1.901 tỷ tăng 8,6% và thu thuần ngoài lãi đạt 386 tỷ tăng 13,8%. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.214 tỷ đồng tăng 23% so với quý 1/2023.