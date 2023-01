Tổng giám đốc Novagroup kiêm thành viên HĐQT Novaland đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu NVL

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã CK: NVL) vừa công bố giao dịch của bà Hoàng Thu Châu - thành viên Hội đồng quản trị NVL đồng thời là Tổng giám đốc của Novagroup - cổ đông lớn nhất của Novaland, đăng ký bán thỏa thuận hơn 2,28 triệu cổ phiếu NVL.

Bà Châu cho biết mục đích bán cổ phiếu là vì lý do cá nhân. Thời gian giao dịch thực hiện sẽ từ 1/2 đến 2/3.

Hiện nay, bà Châu đang sở hữu hơn 6,3 triệu cổ phiếu NVL, tỷ lệ sở hữu 0,325%. Nếu giao dịch thực hiện thành công, bà Châu sẽ còn sở hữu hơn 4 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,208% vốn của Novaland.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là 14.050 đồng/cp, bà Châu có thể thu về khoảng 32 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu NVL.

Bà Châu từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Novaland. Bà làm kế toán trưởng tại công ty này từ 2003 đến 2010, và giữ chức vụ phó tổng giám đốc từ 2012 đến 2016.

Trước đó, cuối tháng 12/2022, CTCP NovaGroup đã bán ra gần 98 triệu cổ phiếu của Novaland trên tổng số 150 triệu đơn vị đăng ký từ ngày 30/11 đến 29/12 qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 29,4%. Nguyên nhân không hoàn tất số lượng giao dịch là do cơ cấu lại kế hoạch đàm phán và điều chỉnh phù hợp theo diễn biến thị trường.

NovaGroup đã đăng ký bán cổ phiếu phương thức thỏa thuận cho các nhà đầu tư và tổ chức có năng lực tài chính. Lý do chuyển nhượng cổ phần được đưa ra là để tập trung bổ sung các nguồn vốn để thực hiện các phương án xử lý trái phiếu; đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn do hội đồng quản trị đã thông qua.