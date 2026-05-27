Tổng Giám đốc hãng phim của Vingroup: YouTuber Việt đầu tiên nhận nút vàng, “huyền thoại vlog” từng có thời gian mất tích khỏi MXH

Hải My
Trở thành Tổng Giám đốc V-Film của Vingroup, tên tuổi của JVevermind đang được netizen tìm kiếm.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup đã công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film, với định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

Đáng chú ý, người được lựa chọn đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc V-Film là ông Trần Đức Việt (SN 1992), còn được biết đến với biệt danh JVevermind - một trong những vlogger đời đầu và cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube sau khi vượt mốc 1 triệu lượt theo dõi.

Chia sẻ về định hướng của hãng, ông Trần Đức Việt, Tổng Giám đốc V-Film, cho biết: “Thế giới mới biết đến cảnh đẹp và ẩm thực Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu rõ về vẻ đẹp tâm hồn và chiều sâu lịch sử - văn hóa của chúng ta. V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.

Trần Đức Việt (JVevermind) - Tổng Giám đốc V-Film

Theo đó, JVevermind là cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Cameron University (Mỹ). Năm 2011 - 2015, JVevermind nổi đình đám trong giới vlogger với phong cách làm clip hài hước, châm biếm và có những góc nhìn thẳng thắn về các vấn đề xã hội, đời sống giới trẻ.

JVevermind từng được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách 30 Under 30 năm 2015 và tiếp tục góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2016 ở lĩnh vực truyền thông - quảng cáo - giải trí. Năm 2017, JVevermind tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng khi giành giải thưởng Influence Asia Awards ở hạng mục “Best Personality”.

Tuy nhiên khi đang trên đà thăng tiến trong sự nghiệp, nam vlogger bất ngờ tạm ngừng hoạt động, toàn bộ nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của JVevermind cũng bất ngờ biến mất. Điều này khiến nhiều khán giả vừa tò mò, vừa tiếc nuối bởi hàng loạt video triệu view của JVevermind được cho là “món ăn tinh thần” gắn liền với thế hệ 9x bấy giờ.

JVevermind sở hữu profile "khủng", từng được nhiều người yêu thích với vai trò vlogger

Cho đến năm 2019, JV tái xuất với vai trò mới khi ra mắt phim ngắn điện ảnh “Không dấu chân người”. Đây được xem là dấu mốc cho thấy sự chuyển hướng của JVevermind từ lĩnh vực nội dung số sang điện ảnh. Được biết JV đã cùng lúc đảm nhận 4 vai trò là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên chính trong bộ phim này. Bộ phim sau đó còn được lựa chọn để trình chiếu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Mumbai 2019 và JVevermind cũng giành được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim này.

Mặc dù gặt hái một số thành tích nhưng sau đó, JV cũng hạn chế xuất hiện trên MXH. Từ năm 2023 cho đến nay, chỉ thỉnh thoảng JVevermind mới đăng tải một vài vlog, bình luận về những vấn đề nổi cộm trên MXH. Song nam vlogger cũng không cập nhật quá nhiều về cuộc sống, hay công việc.

